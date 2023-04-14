16 квітня православні християни відзначатимуть важливе релігійне свято – Великдень. Його встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа.

Великдень багатий на традиції, які, здавалося б, знають навіть діти. Так, наприклад, потрібно ходити до храму на літургію, освячувати великодні кошики з пасками і крашанками, і багато іншого. Існують у цей день і свої повір’я, про які ми розповімо далі.

Прикмети на Великдень 2023

Тепло на Великдень – літо буде сонячним і врожайним.

Похмурий і холодний день – до посушливого літа.

Дощовий день на Великдень – до рясного врожаю жита і до частих дощів навесні.

Мороз на Світле Христове Воскресіння віщує щедрий урожай.

Зоряна ніч на Великдень – кури будуть добре нестися.

Грім на Великдень – до врожаю льону.

Існує на Великдень і безліч заборон. Так, наприклад, не можна займатися важкою фізичною працею або рукоділлям – шити, в’язати, вишивати.

Також не можна сваритися, лихословити, ображати когось, бажати зла і думати про погане.