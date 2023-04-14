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Мороз – до врожаю, холод – до посушливого літа: прикмети на Великдень 2023

14 Квітня 2023, 07:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Прикмети на Великдень

16 квітня православні християни відзначатимуть важливе релігійне свято – Великдень. Його встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа.

Великдень багатий на традиції, які, здавалося б, знають навіть діти. Так, наприклад, потрібно ходити до храму на літургію, освячувати великодні кошики з пасками і крашанками, і багато іншого. Існують у цей день і свої повір’я, про які ми розповімо далі.

Прикмети на Великдень 2023

  • Тепло на Великдень – літо буде сонячним і врожайним.
  • Похмурий і холодний день – до посушливого літа.
  • Дощовий день на Великдень – до рясного врожаю жита і до частих дощів навесні.
  • Мороз на Світле Христове Воскресіння віщує щедрий урожай.
  • Зоряна ніч на Великдень – кури будуть добре нестися.
  • Грім на Великдень – до врожаю льону.

Існує на Великдень і безліч заборон. Так, наприклад, не можна займатися важкою фізичною працею або рукоділлям – шити, в’язати, вишивати.

Також не можна сваритися, лихословити, ображати когось, бажати зла і думати про погане.

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