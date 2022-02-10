14 лютого всі закохані пари світу відзначатимуть миле та ніжне свято – День святого Валентина. Це ще одна нагода порадувати свою другу половинку подарунком, нагадати про почуття чи зробити приємний сюрприз.
Так, почати ранок 14 лютого можна з чогось смачного, адже, напевно, ви замислювалися, чим здивувати свою кохану людину. Ідеї сніданків на День святого Валентина – далі в матеріалі.
Романтичні млинці
Інгредієнти:
- яйця – 2 штуки;
- цукор – 2 столові ложки;
- вершкове масло – 60 грам;
- борошно – 300 грам;
- сіль – дрібка;
- розпушувач – 1 чайна ложка.
Спосіб приготування:
- Збити яйця з цукром до піни.
- Влити в яйця з цукром розтоплену олію кімнатної температури.
- Просіяти борошно, додати розпушувач і сіль.
- Добре перемішати разом до однорідної густої маси.
- Розігріти сковороду, попередньо змастивши її олією.
- Вливаємо на неї масу для одного невеликого, але високого млинця.
- Як тільки млинець зарум’яниться з одного боку і покриється пухирцями, перевертаємо його на інший бік. Повторюємо це все доти, доки маса не закінчиться.
- Коли млинці охолонуть, за допомогою форми вирізаємо з них серця.
Подавати такий сніданок можна разом із медом, сиропом, варенням чи шоколадом.
Яєчня на День святого Валентина
Інгредієнти:
- яйця – 2 штуки;
- сосиски – 2 штуки;
- вершкове масло;
- сіль, перець – за смаком;
- зубочистки – 2 штуки.
Спосіб приготування:
- Сосиски необхідно очистити від оболонки та розрізати на дві частини вздовж, але не до кінця.
- З’єднати кінці розрізаних сосисок, сформувавши серце за допомогою зубочисток.
- Розігріти в сковороді вершкове масло та викласти сосиски.
- Обережно розбити в кожну сосиску по яйцю.
- Приправити спеціями до смаку. Закрити сковороду кришкою та смажити на невеликому вогні.
- Як тільки поверхня яєць приготується, знімаємо сковороду з вогню і обережно дістаємо з сосисок зубочистки.
Такий сніданок можна подати з тостами та прикрасити його будь-якими овочами. Також замість сосисок можна вирізати серця з хліба.
Ароматні круасани на День святого Валентина
Інгредієнти:
- молоко – 120 мл;
- цукор – 3 столові ложки;
- сухі дріжджі – пакетик;
- борошно – 200 грам;
- вершкове масло – 120 грам;
- сіль – щіпка.
Спосіб приготування:
- У тепле молоко додаємо цукор і дріжджі. Залишаємо у теплі на 20 хвилин.
- Борошно перетираємо в крихту і додаємо підморожену олію, натерту на тертці.
- Вводимо опару з щіпкою солі, замішуємо тісто і забираємо в холодильник на 30 хвилин.
- Розкочуємо тісто так, щоб вийшов товстий шар.
- Загортаємо края тіста до середини один на одний. Спочатку це робимо вздовж, потім – упоперек.
- Знову розкочуємо пласт і повторюємо так тричі.
- Після цього тісто розкочуємо в дуже тонкий пласт, нарізаємо його трикутниками і формує рогалики із загнутими краями.
- Змащуємо їх сумішшю з жовтка з молоком.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо круасани протягом 20 хвилин.
Такий сніданок можна подавати з медом, згущеним молоком чи шоколадом. Також круасани можна прикрасити ягодами чи фруктами.