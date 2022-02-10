14 лютого всі закохані пари світу відзначатимуть миле та ніжне свято – День святого Валентина. Це ще одна нагода порадувати свою другу половинку подарунком, нагадати про почуття чи зробити приємний сюрприз.

Так, почати ранок 14 лютого можна з чогось смачного, адже, напевно, ви замислювалися, чим здивувати свою кохану людину. Ідеї ​​сніданків на День святого Валентина – далі в матеріалі.

Романтичні млинці

Інгредієнти:

яйця – 2 штуки;

цукор – 2 столові ложки;

вершкове масло – 60 грам;

борошно – 300 грам;

сіль – дрібка;

розпушувач – 1 чайна ложка.

Спосіб приготування:

Збити яйця з цукром до піни. Влити в яйця з цукром розтоплену олію кімнатної температури. Просіяти борошно, додати розпушувач і сіль. Добре перемішати разом до однорідної густої маси. Розігріти сковороду, попередньо змастивши її олією. Вливаємо на неї масу для одного невеликого, але високого млинця. Як тільки млинець зарум’яниться з одного боку і покриється пухирцями, перевертаємо його на інший бік. Повторюємо це все доти, доки маса не закінчиться. Коли млинці охолонуть, за допомогою форми вирізаємо з них серця.

Подавати такий сніданок можна разом із медом, сиропом, варенням чи шоколадом.

Яєчня на День святого Валентина

Інгредієнти:

яйця – 2 штуки;

сосиски – 2 штуки;

вершкове масло;

сіль, перець – за смаком;

зубочистки – 2 штуки.

Спосіб приготування:

Сосиски необхідно очистити від оболонки та розрізати на дві частини вздовж, але не до кінця. З’єднати кінці розрізаних сосисок, сформувавши серце за допомогою зубочисток. Розігріти в сковороді вершкове масло та викласти сосиски. Обережно розбити в кожну сосиску по яйцю. Приправити спеціями до смаку. Закрити сковороду кришкою та смажити на невеликому вогні. Як тільки поверхня яєць приготується, знімаємо сковороду з вогню і обережно дістаємо з сосисок зубочистки.

Такий сніданок можна подати з тостами та прикрасити його будь-якими овочами. Також замість сосисок можна вирізати серця з хліба.

Ароматні круасани на День святого Валентина

Інгредієнти:

молоко – 120 мл;

цукор – 3 столові ложки;

сухі дріжджі – пакетик;

борошно – 200 грам;

вершкове масло – 120 грам;

сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

У тепле молоко додаємо цукор і дріжджі. Залишаємо у теплі на 20 хвилин. Борошно перетираємо в крихту і додаємо підморожену олію, натерту на тертці. Вводимо опару з щіпкою солі, замішуємо тісто і забираємо в холодильник на 30 хвилин. Розкочуємо тісто так, щоб вийшов товстий шар. Загортаємо края тіста до середини один на одний. Спочатку це робимо вздовж, потім – упоперек. Знову розкочуємо пласт і повторюємо так тричі. Після цього тісто розкочуємо в дуже тонкий пласт, нарізаємо його трикутниками і формує рогалики із загнутими краями. Змащуємо їх сумішшю з жовтка з молоком. Розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо круасани протягом 20 хвилин.

Такий сніданок можна подавати з медом, згущеним молоком чи шоколадом. Також круасани можна прикрасити ягодами чи фруктами.