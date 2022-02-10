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Млинці-серця чи романтична яєчня: ідеї сніданків на День святого Валентина

10 Лютого 2022, 11:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Млинці-серця чи романтична яєчня: ідеї сніданків на День святого Валентина

14 лютого всі закохані пари світу відзначатимуть миле та ніжне свято – День святого Валентина. Це ще одна нагода порадувати свою другу половинку подарунком, нагадати про почуття чи зробити приємний сюрприз.

Так, почати ранок 14 лютого можна з чогось смачного, адже, напевно, ви замислювалися, чим здивувати свою кохану людину. Ідеї ​​сніданків на День святого Валентина – далі в матеріалі.

Романтичні млинці

Інгредієнти:

  • яйця – 2 штуки;
  • цукор – 2 столові ложки;
  • вершкове масло – 60 грам;
  • борошно – 300 грам;
  • сіль – дрібка;
  • розпушувач – 1 чайна ложка.

Спосіб приготування:

  1. Збити яйця з цукром до піни.
  2. Влити в яйця з цукром розтоплену олію кімнатної температури.
  3. Просіяти борошно, додати розпушувач і сіль.
  4. Добре перемішати разом до однорідної густої маси.
  5. Розігріти сковороду, попередньо змастивши її олією.
  6. Вливаємо на неї масу для одного невеликого, але високого млинця.
  7. Як тільки млинець зарум’яниться з одного боку і покриється пухирцями, перевертаємо його на інший бік. Повторюємо це все доти, доки маса не закінчиться.
  8. Коли млинці охолонуть, за допомогою форми вирізаємо з них серця.

Подавати такий сніданок можна разом із медом, сиропом, варенням чи шоколадом.

Яєчня на День святого Валентина

Інгредієнти:

  • яйця – 2 штуки;
  • сосиски – 2 штуки;
  • вершкове масло;
  • сіль, перець – за смаком;
  • зубочистки – 2 штуки.

Спосіб приготування:

  1. Сосиски необхідно очистити від оболонки та розрізати на дві частини вздовж, але не до кінця.
  2. З’єднати кінці розрізаних сосисок, сформувавши серце за допомогою зубочисток.
  3. Розігріти в сковороді вершкове масло та викласти сосиски.
  4. Обережно розбити в кожну сосиску по яйцю.
  5. Приправити спеціями до смаку. Закрити сковороду кришкою та смажити на невеликому вогні.
  6. Як тільки поверхня яєць приготується, знімаємо сковороду з вогню і обережно дістаємо з сосисок зубочистки.

Такий сніданок можна подати з тостами та прикрасити його будь-якими овочами. Також замість сосисок можна вирізати серця з хліба.

Ароматні круасани на День святого Валентина

Інгредієнти:

  • молоко – 120 мл;
  • цукор – 3 столові ложки;
  • сухі дріжджі – пакетик;
  • борошно – 200 грам;
  • вершкове масло – 120 грам;
  • сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

  1. У тепле молоко додаємо цукор і дріжджі. Залишаємо у теплі на 20 хвилин.
  2. Борошно перетираємо в крихту і додаємо підморожену олію, натерту на тертці.
  3. Вводимо опару з щіпкою солі, замішуємо тісто і забираємо в холодильник на 30 хвилин.
  4. Розкочуємо тісто так, щоб вийшов товстий шар.
  5. Загортаємо края тіста до середини один на одний. Спочатку це робимо вздовж, потім – упоперек.
  6. Знову розкочуємо пласт і повторюємо так тричі.
  7. Після цього тісто розкочуємо в дуже тонкий пласт, нарізаємо його трикутниками і формує рогалики із загнутими краями.
  8. Змащуємо їх сумішшю з жовтка з молоком.
  9. Розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо круасани протягом 20 хвилин.

Такий сніданок можна подавати з медом, згущеним молоком чи шоколадом. Також круасани можна прикрасити ягодами чи фруктами.

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Теги
День святого Валентина , Кулінарні рецепти , Рецепти , Сніданок
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