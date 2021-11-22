Сьогодні, 22 листопада, у всьому світі відзначають Міжнародний день сина. Це сімейне свято, яке виникло у 2014 році завдяки виданню Guardian News & Media Limited.
Воно вкотре нагадує нам про важливість сімейних зв’язків, підтримки і розуміння серед близьких.
Міжнародний день сина заведено відзначати у тісному родинному колі, насолоджуючись спілкуванням один з одним. Зазвичай цього дня батьки вітають синів, а сини в свою чергу уважно ставляться до батька і матері.
З нагоди свята Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Міжнародним днем сина у листівках та СМС.
Привітання з Міжнародним днем сина у листівках
Привітання з Міжнародним днем сина в СМС
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Такий син – це просто диво,
Все складається щасливо,
Дарує втіху і розраду,
Міцну опору і пораду.
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Синочку, ти в житті моєму нагорода,
Любов, надія, віра, честь.
І я, синочку дуже рада.
Що ти, рідненький, в мене є!
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Синочку рідненький, синочку наш миленький,
Тебе вітаємо цієї днини.
Дякуємо Богу за все, що дає,
Ну, а найперше, що ти у нас є.
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Гордість ти наша і віра,
Син найкращий, сім’ї крила.
Тобі зичимо жити в мирі,
В сеpці хай панує віра!