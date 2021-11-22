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Міжнародний день сина: найкращі привітання у листівках та СМС

22 Листопада 2021, 10:03
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
сім'я
Джерело: Depositphotos

Сьогодні, 22 листопада, у всьому світі відзначають Міжнародний день сина. Це сімейне свято, яке виникло у 2014 році завдяки виданню Guardian News & Media Limited.

Воно вкотре нагадує нам про важливість сімейних зв’язків, підтримки і розуміння серед близьких.

Міжнародний день сина заведено відзначати у тісному родинному колі, насолоджуючись спілкуванням один з одним. Зазвичай цього дня батьки вітають синів, а сини в свою чергу уважно ставляться до батька і матері.

З нагоди свята Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Міжнародним днем сина у листівках та СМС.

Привітання з Міжнародним днем сина у листівках

Міжнародний день синів - привітання Міжнародний день синів - привітання Міжнародний день синів - привітання Міжнародний день синів - привітання Міжнародний день синів - привітання

Привітання з Міжнародним днем сина в СМС

*****

Такий син – це просто диво,
Все складається щасливо,
Дарує втіху і розраду,
Міцну опору і пораду.

*****

Синочку, ти в житті моєму нагорода,
Любов, надія, віра, честь.
І я, синочку дуже рада.
Що ти, рідненький, в мене є!

*****

Синочку рідненький, синочку наш миленький,
Тебе вітаємо цієї днини.
Дякуємо Богу за все, що дає,
Ну, а найперше, що ти у нас є.

*****

Гордість ти наша і віра,
Син найкращий, сім’ї крила.
Тобі зичимо жити в мирі,
В сеpці хай панує віра!

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Теги
Календар , Привітання
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