Сьогодні, 22 листопада, у всьому світі відзначають Міжнародний день сина. Це сімейне свято, яке виникло у 2014 році завдяки виданню Guardian News & Media Limited.

Воно вкотре нагадує нам про важливість сімейних зв’язків, підтримки і розуміння серед близьких.

Міжнародний день сина заведено відзначати у тісному родинному колі, насолоджуючись спілкуванням один з одним. Зазвичай цього дня батьки вітають синів, а сини в свою чергу уважно ставляться до батька і матері.

З нагоди свята Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Міжнародним днем сина у листівках та СМС.

Привітання з Міжнародним днем сина у листівках

Привітання з Міжнародним днем сина в СМС

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Такий син – це просто диво,

Все складається щасливо,

Дарує втіху і розраду,

Міцну опору і пораду.

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Синочку, ти в житті моєму нагорода,

Любов, надія, віра, честь.

І я, синочку дуже рада.

Що ти, рідненький, в мене є!

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Синочку рідненький, синочку наш миленький,

Тебе вітаємо цієї днини.

Дякуємо Богу за все, що дає,

Ну, а найперше, що ти у нас є.

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Гордість ти наша і віра,

Син найкращий, сім’ї крила.

Тобі зичимо жити в мирі,

В сеpці хай панує віра!