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Міжнародний день сина 2022: привітання у листівках та СМС

22 Листопада 2022, 07:45
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Отец и сын

Міжнародний день сина щорічно відзначається 22 листопада. Україна не стала винятком, і 2022 року свято припадає на вівторок.

Саме час привітати синів, які тільки-но починають свій життєвий шлях, або вже стали опорою своєї сім’ї, батьками, або навіть дідусями. Суть свята – згуртувати сім’ю, та нагадати про важливість близьких у серці кожної людини.

Факти ICTV підготували на Міжнародний день сина привітання у листівках та СМС, які розтоплять серце близьким та знайомим. Теплі слова здатні порадувати навіть у похмурий день.

Зараз дивляться

***

Я кожен день тобі бажаю,
Я кожен день тебе чекаю.
Синочку любий, рідний мій,
Найкращий подарунок мій.
Зі святом я тебе вітаю,
Молитвою оберігаю.
Хай доля щастя подарує,
Нехай шанують тебе всюди.

Международный день сына

***

Такий син – це просто диво,
Все складається щасливо,
Дарує втіху і розраду,
Міцну опору і пораду.
Розумний чуйний і вродливий,
Будь, синку, радісний, щасливий,
Успіхів, дружби і кохання,
Нехай здійсняться всі бажання!

***

З Днем сина я тебе вітаю
Від душі тобі бажаю:
Лиш карпатського здоров’я,
Сміху, радості, тепла,
Щоби рідні були поряд
І звичайно же – добра!

Международный день сына

***

Бажаю здоров’я, щасливої долі,
Удачі, кохання і грошей доволі.
Нехай тобі буде усе, як бажається,
Фортуна нехай лише усміхається!

Международный день сына

***

Нехай сини ростуть на радість,
Щоб був у родині спокій, затишок.
Нехай забезпечать вашу старість
І тільки радість у дім несуть.

Международный день сына

***

Листопад вже майже закінчився – саме час подивитися на свята першого місяця зими. Грудень принесе українцям величезну кількість важливих днів, зокрема церковних та професійних. Повний календар свят грудня 2022 року можна подивитися на Фактах ICTV.

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