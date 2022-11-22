Міжнародний день сина щорічно відзначається 22 листопада. Україна не стала винятком, і 2022 року свято припадає на вівторок.

Саме час привітати синів, які тільки-но починають свій життєвий шлях, або вже стали опорою своєї сім’ї, батьками, або навіть дідусями. Суть свята – згуртувати сім’ю, та нагадати про важливість близьких у серці кожної людини.

Факти ICTV підготували на Міжнародний день сина привітання у листівках та СМС, які розтоплять серце близьким та знайомим. Теплі слова здатні порадувати навіть у похмурий день.

Зараз дивляться

***

Я кожен день тобі бажаю,

Я кожен день тебе чекаю.

Синочку любий, рідний мій,

Найкращий подарунок мій.

Зі святом я тебе вітаю,

Молитвою оберігаю.

Хай доля щастя подарує,

Нехай шанують тебе всюди.

***

Такий син – це просто диво,

Все складається щасливо,

Дарує втіху і розраду,

Міцну опору і пораду.

Розумний чуйний і вродливий,

Будь, синку, радісний, щасливий,

Успіхів, дружби і кохання,

Нехай здійсняться всі бажання!

***

З Днем сина я тебе вітаю

Від душі тобі бажаю:

Лиш карпатського здоров’я,

Сміху, радості, тепла,

Щоби рідні були поряд

І звичайно же – добра!

***

Бажаю здоров’я, щасливої долі,

Удачі, кохання і грошей доволі.

Нехай тобі буде усе, як бажається,

Фортуна нехай лише усміхається!

***

Нехай сини ростуть на радість,

Щоб був у родині спокій, затишок.

Нехай забезпечать вашу старість

І тільки радість у дім несуть.

***

Листопад вже майже закінчився – саме час подивитися на свята першого місяця зими. Грудень принесе українцям величезну кількість важливих днів, зокрема церковних та професійних. Повний календар свят грудня 2022 року можна подивитися на Фактах ICTV.