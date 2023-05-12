Міжнародний день медичної сестри 2023: дата та історія свята

Медсестри – важлива ланка медицини, адже неможливо уявити лікаря без надійного помічника, який не лише прийде на допомогу хворому, а й заспокоїть та вислухає людину.

Коли відзначають Міжнародний день медичної сестри 2023, як зʼявилося свято та як привітати медсестру, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Міжнародний день медичної сестри 2023 – дата

Всесвітній день медсестри традиційно відзначається 12 травня. У 2023 році цей день припадає на п’ятницю.

Саме 12 травня вшановують важку працю медсестер, які невтомно надають медичну допомогу.

У цей день заведено висловлювати вдячність та повагу клопіткій праці медичних сестер, які рятують життя людей.

Для українців це свято особливе, адже саме медсестри рятують життя бійців на фронті та допомагають стати на ноги у тилу!

Як зʼявилося свято – історія

Відзначати день медсестри почали з моменту започаткування Міжнародної ради медичних сестер.

Проте офіційно святкувати його 12 травня вирішили у 1974 році, у день народження Флоренс Найтінгейл — однієї із засновниць служби сестер милосердя (Найтінгейл народилася 12 травня 1820 року).

Міжнародний день медсестри — знак вшанування Флоренс Найтінгейл. Поранені англійські солдати лагідно називали її леді з лампою.

Жінка народилася у багатій та знатній родині, але обрала шлях служіння хворим. Вивчивши основи догляду за хворими, вона почала працювати сестрою милосердя у лондонській клініці.

З початком Кримської війни Флоренс разом із 38 однодумцями працювала у найбільшому військовому польовому шпиталі, де доглядала за пораненими англійськими солдатами.

Жінка стала новатором, адже саме їй прийшло на думку виварювати бинти, щоби повторно їх використовувати уже чистими, прибирати в палатах, мити поранених, поповнювати їхній раціон поживними та корисними стравами.

Також медсестра наполягла на потребі кухонь і пралень (а згодом — системи вентиляції та каналізації) у шпиталях, почала збирати статистичні дані й розмежовувати хворих по палатах — для зменшення заражуваності.

Старання та нові ідеї Флоренс не минули марно, адже зовсім скоро смертність у шпиталі знизилась майже у 20 разів.

Найтінгейл померла у віці 90 років у Канаді. На її честь Ліга Міжнародного Червоного Хреста і Червоного Півмісяця заснувала медаль імені Флоренс Найтінгейл – найвідомішу нагороду для сестер милосердя у світі, яка вручається кожні два роки.

За всю історію медаль отримали понад 1 500 медсестер, серед них понад 20 українок.

До речі, під час Кримської війни медсестринська служба почала швидко розвиватись і в Україні. Цьому активно сприяв видатний хірург М. І. Пирогов. Він та його колеги-хірурги навчали дівчат та жінок основам догляду за пораненими. Саме Пирогов почав ділити усіх медсестер на категорії, залежно від того, яку роботу вони виконували.

Першою медсестрою в Україні вважають Дашу Севастопольську. На жаль, справжнє прізвище дівчини історія не зберегла. Відомо про неї лише те, що вона надавала медичну допомогу пораненим бійцям у Севастополі, за що і отримала прізвище.

Як привітати медсестру у її день

Якщо у вас є знайома медсестра, ви обовʼязково маєте привітати та подякувати за важку роботу! Можна надіслати їй приємну листівку:

Також можна надіслати медсестрі приємне смс повідомлення у прозі чи віршах. Ось кілька цікавих ідей:

Твоя робота надзвичайна і важка,

Ти дбайлива та завжди готова до діла.

Хоча ти медсестра, але в нашій душі

Ти міцна, як стіна, і вірна, як зірка.

***

Медсестра — це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На охороні здоров’я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медсестри, вітання прийміть!

***

Щиро вітаю із професійним святом, з Днем медичної сестри! Від щирого серця зичу міцного здоров’я, успіхів у роботі, сімейних гараздів, щастя, добробуту. Нехай твоя нелегка праця, яка повертає людям здоров’я, приносить радість та людське щастя.

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Вітаю з Міжнародним днем медичної сестри! Хочу побажати насамперед міцного здоров’я і добробуту в особистому житті. Нехай ваша доброта, чуйність та турбота повертається до вас у подвійному обсязі. Тепла вам і ласкавих подарунків долі.

***

Хочу я тебе привітати

З Днем медичної сестри,

І під колір білого халата

Букет квітів подарувати!