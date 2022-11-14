Міжнародний День логопеда щороку відзначають 14 листопада. 2022 року свято припадає на понеділок.

Саме час привітати тих, хто присвятив своє життя навчанню розмовляти з іншими людьми. Ця професія вимагає терпіння та розуміння. Логопед завжди прийде на допомогу тим, хто готовий покращувати себе щодня.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним Днем логопеда у листівках та СМС, які порадують близьких та друзів на відстані. Теплі слова допоможуть робити все, щоб цей світ став кращим.

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Вітаємо з Міжнародним днем логопеда.

Бажаємо звуків радості в житті й чітких слів натхнення, бажаємо вміло виправляти дефекти дикції і легко позбавлятися від будь-яких недоліків кожного дня. Бажаємо завжди залишатися при високому професіоналізмі, відмінному настрої й вигідному становищі.

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З Міжнародним днем логопеда.

Легких занять, Величезних успіхів, Гучних перемог, Вогню кохання, Прекрасних миттєвостей, Щоденної удачі, Достатку і радості. Бажаємо старанно працювати і домагатися свого, бажаємо крокувати по життю з посмішкою і вірити у свої мрії.

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Вітаємо з Міжнародним днем логопеда і від душі бажаємо грамотно і з легкістю ставити правильну мову і з такою ж легкістю ставити перед собою все нові завдання і неодмінно домагатися перемог.

Успіхів у роботі й тільки успіхів, добробуту в житті, удачі та прекрасного настрою.

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Вітаю з Міжнародним днем логопеда! Бажаю величезних досягнень у професійній сфері, швидкого поліпшення навичок спілкування у найскладніших відвідувачів.

Гарного настрою, нових методологічних підходів у вирішенні практичних завдань дефектів мовлення та їх виникнення. Радості, достатку, здоров’я й успіху!

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Сьогодні свято логопеда,

Дефекти мови не пройдуть,

Нехай досягнення, перемоги,

Удача, радість тебе чекають!

Все на роботі буде гладко,

Премій дають надлишок,

І вдома теж все в порядку,

А на душі — тепло, затишок!

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Половина листопада вже позаду – час розпланувати свій грудень. Останній місяць 2022 року принесе величезну кількість свят, у тому числі церковних. Так, вже 19 грудня настане день Святого Миколая, який принесе дітлахам іграшки та солодощі. Ознайомитися з повним календарем церковних свят грудня 2022 можна на Фактах ICTV.