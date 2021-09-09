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Міжнародний день краси: привітання в картинках і СМС

9 Вересня, 04:00 Каріна Зуєва
Міжнародний день краси: привітання в картинках і СМС

Щороку 9 вересня відзначають Міжнародний день краси. Свято було засновано комітетом естетики та косметології СІДЕСКО, в який входять найкращі косметологи з різних країн.

У цей день потрібно вітати не тільки тих, хто має безпосереднє відношення до краси – косметологів, виробників косметики, пластичних хірургів, а й інших людей, оскільки краса є в кожному з нас та в усьому, що нас оточує. Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем ​​краси в СМС і картинках.

Привітання в СМС із Міжнародним днем ​​краси

***

Краса – коли уже прекрасне на землі:
й кохання, і жіноча врода, і пісні.
Краса – це добрі вчинки і гарячі почуття.
Краса – людського серця чистота.

Коли так гарно і тепло на душі,
усе радіє, наче навесні.
І ми всі знаємо із давніх-давніх літ,
краса врятує увесь світ!

***

Сьогодні в усьому світі свято
І відзначають його всі та навіть ти.
Приємне, тепле свято –
Міжнародний день краси.

***

Виточена фігурка, теплий погляд і ніжний голосок. Я без розуму від тебе, коханий ангелок.

***

Так, в цей день планета врятована,
Адже як казали в дев’ятнадцятому столітті,
Що світ врятує одна лише краса –
І немає причини в цьому сумніватися.

Шикарний голос, волосся, фігура
Достатні украшенья єства.
І кожної дами унікальна фактура
Хай відображається в захоплених очах.

***

Крізь вир подій і всі зразки зображень,
Не бачив я нічого, жодних втіх,
Аж поки в один раз тебе побачив,
Бо ти була найкрасивіша із усіх.
Ти сяяла очима. О, ці очі!
Заполонили погляд й бачить я не міг,
І не знайду я сил сказати те, що хочу,
Бо ти – найкрасивіша із усіх.

Привітання в картинках із Міжнародним днем краси

міжнародний день краси

міжнародний день краси

міжнародний день краси

міжнародний день краси

міжнародний день краси

У вересні чимало міжнародних свят. Так, наприклад, 21 вересня – Міжнародний день миру, 26 вересня – Всесвітній день контрацепції, а 27 вересня – Всесвітній день туризму. Повний календар неофіційних свят на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.

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