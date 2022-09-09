Щорічно 9 вересня відзначають низку свят – Міжнародний день краси, День тестувальника, День судоку, графічного дизайнера, День пам’яті преподобного Пимена Великого та Пост Гедалії.

Чому саме 9 вересня відзначають Міжнародний день краси – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Міжнародний день краси: історія свята

Перший в історії конкурс краси відбувся у Бельгії у вересні 1888 року, а перший конкурс краси Міс Світу – в Лондоні у квітні 1951 року.

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Всесвітній день краси – свято, започатковане Міжнародним комітетом естетики і косметології CIDESCO у 1995 році.

Міжнародний комітет естетики і косметології CIDESCO вважається головною міжнародною Асоціацією терапії краси у світі. Заснований комітет був у Брюсселі в 1946 році.

З того часу, 9 вересня у світі почали шанувати усе, що приносить естетичне й моральне задоволення.

Саме цього дня прийнято проводити по всьому світу конкурси краси різного масштабу, а також конгреси і виставки з обговоренням ситуації у сфері краси і нових технологій.

Кожні два роки комітет вручає нагороди за досягнення в сфері естетики та косметології.

Окрім конкурсів краси, 9 вересня також проводять акції, фестивалі, в яких беруть участь люди із зовнішністю, що не відповідає модельним стандартам або є своєрідною.

9 вересня – професійне свято косметологів, виробників і продавців косметики, пластичних хірургів, працівників модельного бізнесу та усіх фахівців індустрії краси.

Найкрасивіші люди 21 століття – рейтинг

Проаналізувавши відомі рейтинги, які щорічно складають авторитетні видання та організації, до найкрасивіших людей 21 століття слід віднеси:

Італійську акторку та модель Моніку Беллуччі. У кіно Беллуччі вперше з’явилася ще 1990 році, зігравши епізодичні ролі відразу в двох картинах — Життя з синами і Бандити.

А першою серйозною роллю Моніки стала наречена Дракули у фільмі Дракула Френсіса Форда Копполи.

Красуня вважається еталоном краси та сексуальності.

Анджелі Джолі – американська акторка, фотомодель, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ, лавреатка двох премій Оскар, трьох премій Золотий глобус та інших.

Мало хто буде заперечувати, що Джолі має фантастичні зовнішні дані та широке, добре серце. Жінка активно займається благодійністю та бере участь у роботі волонтерських організацій.

Тилан Ліна Роуз Блондо — французька фотомодель та акторка, яка посіла перше місце у рейтингу Найкрасивіших людей світу 2018 року, який організовував TC Candler.

Блондо стала відомою ще у 6-річному віці, коли отримала титул Найкрасивіша дівчинка в світі – тоді її дитяче фото стало вірусним у мережі.

Дженніфер Лопес, також відома як Джей Ло, — американська співачка, актриса, танцівниця, модельєр, авторка і продюсерка.

Лопес часто потрапляє у рейтинг найкрасивіших та найуспішніших жінок планети. За підсумками 2019 року красуня перебуває на сьомому місці рейтингу Forbes серед найбільш високооплачуваних акторів – тоді її заробіток склав $47,5 млн.

Джулія Робертс – американська кіноакторка та продюсерка, найоплачуваніша акторка світу.

Володарка трьох Золотих глобусів з восьми номінацій, номінантка чотирьох Academy Awards, володарка премії Оскар Академії кіномистецтва США за роботу в фільмі Ерін Брокович.

Робертс неодноразово очолювала різноманітні рейтинги краси, тому її сміливо можна віднести до найкрасивіших людей 21 століття.

Що стосується найвродливіших чоловіків світу, то за підсумками рейтингів, до списку можна віднести:

Едварда Томаса Гарді, більш відомого як Том Гарді — британський актор театру та кіно, відомий за головною роллю у фільмі Бронсон, а також завдяки участі в голлівудських блокбастерах Зоряний шлях: Відплата, Початок, Воїн тощо.

Гарді підкорив серця багатьох жінок, тому впевнено займає місце у списку найвродливіших людей 21 століття.

П’єр Реньє Стефано Казірагі – молодший син і молодший із трьох дітей Кароліни, принцеси Ганновера, та її другого чоловіка Стефано Казірагі. Він онук по материнській лінії Реньє III, принца Монако, та американської актриси Грейс Келлі.

Бред Пітт – американський актор, лауреат премій Оскар та Золотий глобус, Еммі, БАФТА та інших. Співзасновник кінокомпанії Plan B Entertainment.

Мабуть ніхто з жінок не буде сперечатися, що Піт має фантастичні дані. Він підкорив серця більшості жінок за роль у фільмах Троя, Містер і Місіс Сміт, Бійцівський клуб.

Джейсон Стейтем — англійський актор, найбільше відомий за фільмами режисера Ґая Річі — Карти, гроші та два стволи, що димлять, Великий куш і Револьвер.

Цей красень має прекрасні фізичні дані та хорошу акторську майстерність. Хоч знімається Стейтем переважно у бойовиках, все ж зміг стати улюбленцем більшості жінок.

Армі Гаммер — американський актор. Найбільше відомий ролями у фільмах Соціальна мережа та Назви мене своїм ім’ям, за яку отримав номінацію на Золотий глобус.

Гаммер увійшов до рейтингу TC Candler Найкрасивіших чоловіків 2018 року.