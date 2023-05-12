12 травня весь світ щорічно відзначає Всесвітній день медичної сестри. У 2023 році свято припадає на п’ятницю.

Важлива дата покликана нагадати про важливість такої нелегкої професії. Життя багатьох людей залежить від медсестер, і їхню працю не можна переоцінити. Саме час привітати цих людей, побажати сил, витримки і зберігати голову холодною навіть у критичних ситуаціях.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Всесвітнім днем медичної сестри у листівках, СМС та прозі.

Привітання зі Всесвітнім днем медичної сестри в прозі

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Таку професію може вибрати тільки по-справжньому добрий, чуйний, уважний, чуйний до чужої біди людей. Так нехай же і вам у повсякденному житті зустрічаються тільки такі ж сердечні люди. Бажаємо, щоб ваша праця в нашій країні оцінювали по достоїнству. Щастя, кохання і всіх благ вам, дорогі медичні сестрички.

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В твоє професійне свято я хочу побажати тобі завжди чути щиру подяку за свою нелегку працю. Нехай все те добро, що ти робиш кожен день, повертається до тебе посмішками близьких, несподіваними подарунками долі і нескінченними щасливими моментами.

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Вітаю з міжнародним днем медсестри! Дякуємо за вашу дуже важливу і потрібну працю. Бажаю здоров’я, успіхів, сил і гарного настрою. Нехай робота приносить задоволення, а вдома панує любов і благополуччя!

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Вітаю з Міжнародним днем медичної сестри і хочу побажати, щоб здоров’я ніколи не підводило, щоб життя завжди вирувало щасливою і веселою річкою. Бажаю удачі і успіхів у роботі, повного достатку в гаманці і неземної любові в серці.

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Вітаємо медичних сестер з професійним святом. Від Ваших чуйних і турботливих рук, працьовитості і доброзичливості багато в чому залежить як стан пацієнта, так і темпи його одужання. Нехай Ваша благородна праця приносить Вам радість, достаток, повагу оточуючих і близьких.

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Привітання зі Всесвітнім днем медичної сестри в листівках

Привітання зі Всесвітнім днем медичної сестри в СМС

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Твоя робота надзвичайна і важка,

Ти дбайлива та завжди готова до діла.

Хоча ти медсестра, але в нашій душі

Ти міцна, як стіна, і вірна, як зірка.

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Твої руки лікують, твій усміх зігріває,

Ти наш допоміжник і наш надійний друг.

Дякуємо тобі, медсестра, що завжди поруч,

І бажаємо щастя, здоров’я і успіхів.

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Ти не просто медсестра, ангел-охоронець,

Ти піклуєшся про нас, як про своїх рідних.

Тож хай щастить тобі, нехай буде міцним здоров’я,

І нехай завжди у твоєму житті буде кохання.

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Люба медсестро, вітання тобі,

Твоя праця важлива й потрібна нам.

Бажаємо здоров’я й тепла в душі,

Хай усе буде з тобою добре завжди!

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З днем медсестри, колега мила!

Твоя робота – це покликання,

І ми вдячні тобі за кожен день,

Хай здоров’я й щастя з тобою йдуть по життю.

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