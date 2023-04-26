26 квітня відзначають Міжнародний день секретаря. Щороку це професійне свято припадає на середу останнього повного тижня квітня.
Це свято тих, хто є невід’ємним помічником керівників компаній, державних організацій, займається діловодством і відповідає за роботу офісу.
З нагоди свята Факти ICTV вирішили розповісти його коротку історію, а також підготували привітання з Днем секретаря 2023.
День секретаря 2023 – історія
Уперше День секретаря відзначила в 1952 році в США Національна асоціація секретарів. Мета свята – оцінити внесок працівників цієї сфери та популяризувати її серед населення.
У 2000 році свято набуло більш офіційної назви – День професійних адміністративних працівників. Попри те, що День секретаря найбільше відзначають у США, що логічно, підхопили його й інші країни. У деяких він також святкується в інший день.
Помилково вважати, що секретар – той, хто просто відповідає на дзвінки та веде графік шефа. Нині ця професія значно серйозніша і є популярною, а тому й вимоги до неї відповідні.
День професійних адміністративних працівників святкують секретарі, офіс-менеджери, помічники керівників, асистенти, референти, спічрайтери, стенографісти та інші люди, які найчастіше працюють в офісі.
Привітання з Днем секретаря 2023 в СМС
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Чесність, порядність, точність,
Компетентність, рішучість – ваш стиль,
Вам під силу все термінове,
Не страшний вам авралів штиль!
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Справжній офісний вівтар,
Завжди доглянута й красива!
Вірний соратник – секретар,
Здорова будь завжди і щира!
Ми цього дня тебе вітаємо,
Найкращих побажань тобі:
Миру, удачі й злагоди.
Із Днем секретаря тебе!
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Тебе вітаю радо я
Сьогодні з Днем секретаря!
Це міжнародна дата –
По всій планеті свято.
Я побажати хочу щиро
Удачі, радості та миру.
Всім усмішку даруй сміливо,
Будь у приймальній королівною!
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Кар’єра вгору хай іде
І підіймається зарплата,
Хай кожна мить дарує все,
Що тільки можна забажати!
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Вітаємо сьогодні
Ми з Днем секретаря,
Приймальню уявити
Без тебе нам ніяк.
Хай завжди шоколадка
Чекає на столі.
Любові, миру, щастя
Бажаємо тобі!