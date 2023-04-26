26 квітня відзначають Міжнародний день секретаря. Щороку це професійне свято припадає на середу останнього повного тижня квітня.

Це свято тих, хто є невід’ємним помічником керівників компаній, державних організацій, займається діловодством і відповідає за роботу офісу.

З нагоди свята Факти ICTV вирішили розповісти його коротку історію, а також підготували привітання з Днем секретаря 2023.

День секретаря 2023 – історія

Уперше День секретаря відзначила в 1952 році в США Національна асоціація секретарів. Мета свята – оцінити внесок працівників цієї сфери та популяризувати її серед населення.

У 2000 році свято набуло більш офіційної назви – День професійних адміністративних працівників. Попри те, що День секретаря найбільше відзначають у США, що логічно, підхопили його й інші країни. У деяких він також святкується в інший день.

Помилково вважати, що секретар – той, хто просто відповідає на дзвінки та веде графік шефа. Нині ця професія значно серйозніша і є популярною, а тому й вимоги до неї відповідні.

День професійних адміністративних працівників святкують секретарі, офіс-менеджери, помічники керівників, асистенти, референти, спічрайтери, стенографісти та інші люди, які найчастіше працюють в офісі.

Привітання з Днем секретаря 2023 в СМС

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Чесність, порядність, точність,

Компетентність, рішучість – ваш стиль,

Вам під силу все термінове,

Не страшний вам авралів штиль!

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Справжній офісний вівтар,

Завжди доглянута й красива!

Вірний соратник – секретар,

Здорова будь завжди і щира!

Ми цього дня тебе вітаємо,

Найкращих побажань тобі:

Миру, удачі й злагоди.

Із Днем секретаря тебе!

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Тебе вітаю радо я

Сьогодні з Днем секретаря!

Це міжнародна дата –

По всій планеті свято.

Я побажати хочу щиро

Удачі, радості та миру.

Всім усмішку даруй сміливо,

Будь у приймальній королівною!

***

Кар’єра вгору хай іде

І підіймається зарплата,

Хай кожна мить дарує все,

Що тільки можна забажати!

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Вітаємо сьогодні

Ми з Днем секретаря,

Приймальню уявити

Без тебе нам ніяк.

Хай завжди шоколадка

Чекає на столі.

Любові, миру, щастя

Бажаємо тобі!