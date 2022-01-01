Вже зовсім скоро Різдво, а підготовка та складання святкового меню забирає занадто багато часу? Ми допоможемо вам вибрати страви.

Сідати за стіл заведено зі сходом першої зірки. На різдвяному столі обов’язково має горіти свічка як символ глибокої віри в Бога. А також потрібна сіль, яка доповнює страви та символізує гармонію. На святковому столі на Різдво обов’язково має бути 12 страв на честь 12 апостолів Христа. Варіанти деяких із цих страв ви можете знайти у нашому матеріалі.

1. Різдвяна кутя

Інгредієнти:

Перловка – 200 г (1 склянка 200 мл)

Мак – 100 г

Горіхи – 100 г

Родзинки – 100 г

Мед – за смаком

Сіль

Спосіб приготування

Перлову крупу замочуємо у воді на шість годин або на ніч, попередньо добре промивши. Потім знову добре миємо, заливаємо водою та варимо 20-25 хвилин до м’якості. Після закипання солимо. Зварену крупу пересипаємо у друшляк, щоб із неї стекла вся зайва рідина, якщо така залишилася.

Мак заливаємо 200 мл води та варимо на помірному вогні без кипіння 20 хвилин. Якщо в маці залишилася рідина, теж висипаємо його на друшляк, щоб вона стекла. Перебиваємо мак блендером або пропускаємо через м’ясорубку, або товчемо з цукром у ступці.

Родзинки запарюємо окропом на 10 хвилин. Обсушуємо паперовими рушниками. Горіхи крупно рубаємо, обсмажуємо на сковорідці. За бажанням очищаємо від лушпиння, після обсмажування воно добре відходить. У великій мисці змішуємо крупу, родзинки, мед та горіхи. Частину родзинок та горіхів залишаємо для прикраси. Додаємо мед або цукор за смаком.

2. Різдвяний кекс

Інгредієнти:

Борошно – 300 г

Яйця – 4 шт.

Кокосова стружка – 100 г

Вершкове масло – 150 г

Цукор – 50 г

Розпушувач – 1,5 ч. л.

Цедра апельсина – 2 ст. л.

Сухофрукти або цукати – 200 г

Спосіб приготування

Сухофрукти замочуємо у гарячій воді на 40 хвилин. Тим часом готуємо тісто. Змішуємо борошно, розпушувач, кокосову стружку та цедру апельсина. Окремо збиваємо вершкове масло кімнатної температури з цукром та яйцями. Після додавання кожного яйця – збиваємо міксером/блендером. З’єднуємо суху та масляно-яєчну суміші. Додаємо сухофрукти. Змащуємо форму олією, викладаємо тісто. Випікаємо при 170 °C 50-60 хвилин.

Прикрашаємо кекс: 150 г цукрової пудри змішуємо з 2,5 ст. л. окропу. Прикрашаємо кекс глазур’ю. Можна додати будь-які ягоди чи горіхи.

3. Яблука в листковому тісті

Дуже оригінальні та ефектні яблучка, а головне – для їхнього приготування потрібно мінімум зусиль та часу. Ідеальний варіант, коли за годину чекаєте гостей, а до чаю нічого немає.

Інгредієнти:

Яблука – 4-6 шт.

Упаковка бездрожжового листкового тіста

Кориця

Тростинний цукор

Яйце для змащування

Спосіб приготування

Яблука очищаємо від шкірки, розрізаємо навпіл, потім нарізаємо половинки тонкими пластинками і посипаємо корицею, далі – цукром. Тісто розморожуємо згідно з інструкцією, злегка розкачуємо та викладаємо на нього половинки яблук. Обрізаємо за формою яблучка.

Формуємо з тіста листочки та прикріпляємо до яблук. Рясно змащуємо яйцем і випікаємо в духовці при 170-180 °C до золотистого кольору.

4. Качка з яблуками

Інгредієнти:

Качка – 2 кг

Яблука кислі – 4-6 шт.

Часник – 5 зубчиків

Чорний мелений перець – за смаком

Сіль – 2 ч. л. з гіркою

Спосіб приготування

Качку добре миємо, видаляємо пір’їнки за допомогою пінцета, видаляємо куприкову залозу повністю. Просушуємо качку паперовими рушниками. Подрібнюємо часник, додаємо сіль, чорний мелений перець. Намазуємо качку отриманою пастою зовні та всередині, даємо промаринуватися 2-3 години за кімнатної температури. Якщо качка молода, цього часу буде достатньо.

Під дією солі качка пустить сік, тож знову її просушуємо паперовими рушниками, перекладаємо у рукав для запікання, навколо неї розкладаємо половинки яблук, дві четвертинки кладемо усередину, лапки можна зв’язати за допомогою нитки. Запікаємо 1,5 години при температурі 180 °C на рівні трохи нижче за середній.

Розкриваємо рукав. Переміщуємо деко з качкою трохи вище та запікаємо ще 15 хвилин, щоб надати їй рум’яну скоринку, за цей час кілька разів змащуємо качку соком, що виділився. Також можна викласти навколо неї нові четвертинки яблук, тому що ті, які випікалися з качкою 1,5 години, втратили свою форму і віддали всі соки та аромат качці.

5. Різдвяний штолен

Інгредієнти:

Молоко тепле – 100 г

Яйце велике – 1 шт.

Вершкове масло – 70 г + 30 г для просочення

Цукор – 70 г + 20 г ванільного цукру

Борошно – 250 г

Дріжджі живі – 20 г

Цедра одного апельсина або великого мандарина

Кориця – 0,25-0,5 ч. л.

Сіль – одна третина ч. л.

Суміш цукатів, горіхів та сухофруктів – 150 г (залити ромом 50 г) + 1 ст. л. борошна

Цукрова пудра – 30-40 г

Спосіб приготування

Сухофрукти та цукати заливаємо ромом і даємо настоятися. У тепле молоко додаємо дріжджі, трохи цукру від загальної кількості, 3 ст. л. борошна. Перемішуємо, залишаємо у теплому місці на 10-15 хвилин. Опара має підійти. Якщо опара не підійшла, то дріжджі попалися неякісні і далі продовжувати приготування немає сенсу.

У опару, що підійшла, додаємо яйце, сіль, цедру апельсина, цукор, ванільний цукор, борошно. Вимішуємо 5-7 хвилин до однорідності. Сухофрукти та цукати просушуємо, додаємо 1 ст. л. борошна, вмішуємо сухофрукти та цукати в тісто.

Тісто кладемо в миску, накриваємо харчовою плівкою і ставимо у тепле місце приблизно на годину. Тісто має добре підійти, збільшитися в обсязі щонайменше удвічі. На пергаменті формуємо із тіста штолен. Накриваємо харчовою плівкою та даємо підійти протягом 25-30 хвилин. Випікаємо в заздалегідь прогрітій до 160 °C духовці 45-60 хвилин. На дерев’яній шпажці не має бути залишків сирого тіста.

Дістаємо штолен з духовки і відразу рясно змащуємо вершковим маслом та посипаємо цукровою пудрою. За правилами, потрібно запакувати його в пергамент, потім у фольгу і залишити у холодильнику для дозрівання на 2-4 тижні. За цей час він стане твердішим, але набагато ароматнішим. Якщо плануєте залишати на дозрівання, тоді масло для змащування потрібно брати топлене, адже звичайне масло може згіркнути.

6. Риба у соусі

Інгредієнти:

Червона риба – 2 стейки

Часник – 1 зубчик

Рослинна олія – 2 ст. л.

Помідори чері – 150 г

Шпинат – пучок середній

Вершки 10% – 200 мл

Спосіб приготування

Стейки миємо, обсушуємо, приправляємо спеціями. На рослинному маслі обсмажуємо рибку з обох сторін. Готову рику викладаємо на тарілку. Злегка обсмажуємо дрібно рубаний часник, відразу додаємо помідори чері, додаємо шпинат крупно нарізаний, перемішуємо, посипаємо сухими травами. Заливаємо вершки, солимо за смаком, викладаємо рибку і тушимо під кришкою не більше 3-4 хвилин.