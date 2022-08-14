Медовий Спас в Україні щорічно відзначається вірянами 14 серпня. З Маковієм також розпочинається Успенський пост, який закінчиться 28 серпня.

Саме час привітати своїх близьких та знайомих, а також освятити мак, квіти та воду. Після походу до церкви можна провести вечір у колі друзів за столом.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Медовим Спасом у Viber, які порадують рідних навіть на відстані. Вшановувати традиції можна навіть у непрості часи для всіх нас.

Зараз дивляться

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Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

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Маковей, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!

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Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

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Бажаю любові вам солодкої, як мед.

І нехай скоріше вона до вас прийде.

Здоров’я більше, терпіння, сил,

І війна в країні щоб скоріш закінчилась.

І щоб не було болю й печалі,

І щоб кожен день ви усмішкою зустрічали!

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Сьогодні балом заправляє мед!

Хто його з’їсть – достаток чекає.

А медовухи хто нап’ється,

Тому удача посміхнеться.

А якщо з медом з’їсти пиріг,

Любов прийде до вас на поріг!

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Кінець літа вже близький – перший місяць осені порадує українців величезною кількістю церковних свят. Наприклад, у середині місяця відзначатиметься Різдво Пресвятої Богородиці. Ознайомитись із повним календарем церковних свят вересня можна на Фактах ICTV.