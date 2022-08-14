Медовий Спас в Україні щорічно відзначається вірянами 14 серпня. З Маковієм також розпочинається Успенський пост, який закінчиться 28 серпня.
Саме час привітати своїх близьких та знайомих, а також освятити мак, квіти та воду. Після походу до церкви можна провести вечір у колі друзів за столом.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Медовим Спасом у Viber, які порадують рідних навіть на відстані. Вшановувати традиції можна навіть у непрості часи для всіх нас.
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Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
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Маковей, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!
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Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!
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Бажаю любові вам солодкої, як мед.
І нехай скоріше вона до вас прийде.
Здоров’я більше, терпіння, сил,
І війна в країні щоб скоріш закінчилась.
І щоб не було болю й печалі,
І щоб кожен день ви усмішкою зустрічали!
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Сьогодні балом заправляє мед!
Хто його з’їсть – достаток чекає.
А медовухи хто нап’ється,
Тому удача посміхнеться.
А якщо з медом з’їсти пиріг,
Любов прийде до вас на поріг!
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Кінець літа вже близький – перший місяць осені порадує українців величезною кількістю церковних свят. Наприклад, у середині місяця відзначатиметься Різдво Пресвятої Богородиці. Ознайомитись із повним календарем церковних свят вересня можна на Фактах ICTV.