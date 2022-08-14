Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

Медовий Спас 2022: привітання у Viber

14 Серпня 2022, 06:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Медовий Спас 2022: привітання у Viber

Медовий Спас в Україні щорічно відзначається вірянами 14 серпня. З Маковієм також розпочинається Успенський пост, який закінчиться 28 серпня.

Саме час привітати своїх близьких та знайомих, а також освятити мак, квіти та воду. Після походу до церкви можна провести вечір у колі друзів за столом.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Медовим Спасом у Viber, які порадують рідних навіть на відстані. Вшановувати традиції можна навіть у непрості часи для всіх нас.

Зараз дивляться

***

Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

Медовий Спас

***

Маковей, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!

Медовий Спас

***

Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!

Медовий Спас

***

Бажаю любові вам солодкої, як мед.
І нехай скоріше вона до вас прийде.
Здоров’я більше, терпіння, сил,
І війна в країні щоб скоріш закінчилась.
І щоб не було болю й печалі,
І щоб кожен день ви усмішкою зустрічали!

Медовий Спас

***

Сьогодні балом заправляє мед!
Хто його з’їсть – достаток чекає.
А медовухи хто нап’ється,
Тому удача посміхнеться.
А якщо з медом з’їсти пиріг,
Любов прийде до вас на поріг!

Медовий Спас

***

Кінець літа вже близький – перший місяць осені порадує українців величезною кількістю церковних свят. Наприклад, у середині місяця відзначатиметься Різдво Пресвятої Богородиці. Ознайомитись із повним календарем церковних свят вересня можна на Фактах ICTV.

Читайте також:
Лунный календарь на ноябрь 2021Період для творчості та втілення планів: місячний календар на вересень 2022

Теги
Медовий Спас Привітання Привітання зі святами
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь