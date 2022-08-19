День пасічника в Україні святкують щороку 19 серпня. Професійне свято бджолярів встановлене указом другого президента України Леоніда Кучми № 815/97 від 1997 року.

Якщо серед ваших знайомих є представники найсолодшої професії, не забудьте сказати їм кілька теплих слів. Найкращі привітання з Днем пасічника в листівках і СМС ми зібрали в матеріалі.

Листівки з Днем пасічника

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Привітання з Днем пасічника в СМС

Щиро вітаю з Днем пасічника! Бажаю смачного меду, некусючих бджіл, любові до життя і багато веселощів!

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Бджолярі, зі святом! Спасибі вам за наполегливість, вірність народним традиціям і любов до своєї землі! Нехай добробут і гармонія з природою стануть винагородою за вашу працю!

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З Днем пасічника України!

Трудіться довго і щасливо!

Хай плоди праці прибуток принесуть,

А бджоли побільше меду запасуть!

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З Днем пасічника! Нехай ваше життя буде багатим на щастя, а доля нехай стелиться барвистим рушничком достатку та благодаті! Щедрого медозбору!

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Щиро вітаю з Днем бджоляра! Слухняних бджіл, щедрого врожаю меду та солодкого життя!

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З Днем пасічника України!

Ви нам готуєте прекрасний врожай!

Адже мед — природні вітаміни,

Що ними славиться наш край!

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Вітаю з Днем пасічника! Нехай це свято стане приводом насолодитися в’язким солодким ароматом цілющого меду та подарувати слова подяки всім, хто трудиться, аби бджолині сім’ї з максимальним комфортом виконували свою роботу!

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Нехай у День пасічника ваш дім, наче вулик, буде сповнений добрими гостями та близькими людьми!