Медовий Спас, або Маковей відзначають щороку 14 серпня. 2022 року це церковне свято припадає на неділю.

Саме час сходити до церкви, присвятити квіти, воду та мак, а потім розслабитися у родинному колі за сімейним столом.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Маковеєм у СМС, які порадують близьких та друзів теплим словом. Нехай кінець літа не дасть нудьгувати, і принесе лише теплу осінь.

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Вітаю з Медовим Спасом і від душі бажаю насолоджуватися життям, немов ласун медом. Здоров’я, миру, щастя і невичерпного потоку доброти в твоєму серці!

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Вітаю Вас з Медовим Спасом! Бажаю, щоб в житті було багато сонячних днів і тепла! Здоров’я, терпіння, працьовитості, щирості і простоти. Нехай завжди буде добробут і розуміння у Вашому домі!

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З Медовим Спасом. Бажаю куштувати кожен день щасливого життя, немов смачний, справжній мед, бажаю невтомно вірити в краще і дивитися на цей світ з любов’ю.

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В медовий Спас нехай оточують люблячі люди, настане період гармонії та солодкою рікою ллється мед! Зі святом!

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Бажаю солодкого життя і благодатних днів. Нехай Медовий Спас принесе в ваш дім достаток і благополуччя. Зустріньте це православне свято в гарному настрої і з любов’ю в серці!

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Вересень вже зовсім близько – перший місяць осені принесе українцям величезну кількість свят. Наприклад, дуже скоро багато хто відзначатиме Різдво Пресвятої Богородиці. Ознайомитись із повним календарем церковних свят можна на Фактах ICTV.