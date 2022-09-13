День програміста у 2022 році в Україні відзначають 13 вересня. На цей раз свято припадає на вівторок.
Саме час привітати тих, хто продовжує рухати людство у майбутнє. Цифровізація послуг та можливостей помітно покращила комфорт нашого життя. Робота банків, різних програм у смартфоні – все це заслуги програмістів, які навчають пристрої працювати коректно, займаючись обчисленням.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем програміста у листівках та СМС, які порадують майстрів своєї справи із важливим святом. Теплі слова здатні надихнути та підійняти настрій.
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Вітаю з Днем програміста! Бажаю, щоб робочий код у твоєму житті був злагодженим і точним, любов була захищена надійним паролем, а компіляторами долі були здоров’я, успіх і добробут.
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Програміст наш дорогий,
зі святом всі тебе вітаємо!
Хай не підведе тебе здоров’я,
І комп’ютер хай не висне,
Про обід не забувай,
Спину ти частіше розминай.
Пам’ятай, що крім твого компа,
Є природа: ліс, ріка,
Друзі та смачне вино,
Радуватись в день програміста дано!
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Нехай вдалим буде кожен біт,
нехай робота завжди буде супер.
І нехай від вірусів назавжди буде захищений,
Твій найулюбленіший комп’ютер!
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Допомагаєш нам в роботі класно,
Та й коди всі знаєш прекрасно.
Праця твоя враз
Грошенят хай принесе запас!
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Вітаю з Днем програміста! Нехай кожен день на роботі будуть успіхи, радості й рішучі дії, веселощі. Нехай жоден вірус не псує тобі настрій, а вдома все завжди буде шикарно! Вітаю!
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День програміста в Україні щороку відзначають на 256-й календарний день. Число обрали невипадково. 256 – це кількість значень в одному байті – одиниці зберігання цифрової інформації.
Вересень вже тішить нас своїми святами – перший місяць осені підготував величезну кількість важливих днів, які найкраще провести разом із близькими чи у колі друзів. Ознайомитися з повним календарем свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.