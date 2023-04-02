Вербна неділя – це церковне свято, у яке відзначають Вхід Господній до Єрусалима. Його відзначають усі християни – як католики, так і православні.
Свято для перших настане 2 квітня, а для других – 9 квітня. Цього дня багато українців йтимуть до церкви, щоб освятити вербу, а потім поставити її у вазу на столі. Вважається, що це оберіг для всього будинку на весь рік. Також прийнято і вітати близьких – теплими словами або радісними листівками.
Факти ICTV підготували найкращі короткі привітання з Вербною неділею, які потішать друзів або родину навіть на відстані.
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З щирого серця вітаю тебе з Вербною Неділею, днем, коли Господь наш увійшов до Єрусалима! Нехай в цей день у твій будинок увійде щастя, здоров’я і світло! Нехай освячена верба береже твій дім від напастей, а тебе – від хвороб!
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Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія і згода. Щастя і божественної любові тобі.
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Моя кохана, з Вербною неділею тебе! Нехай це свято допоможе тобі у всіх починаннях, і будь-яке бажання, загадане сьогодні, здійсниться. Будь завжди поруч зі мною, кохана!
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Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
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Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!
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Квітень уже настав – середина весни принесла величезну кількість свят. Так, зовсім скоро настане Великдень, а на кінець місяця припадає Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.