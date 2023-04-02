Вербна неділя – це церковне свято, у яке відзначають Вхід Господній до Єрусалима. Його відзначають усі християни – як католики, так і православні.

Свято для перших настане 2 квітня, а для других – 9 квітня. Цього дня багато українців йтимуть до церкви, щоб освятити вербу, а потім поставити її у вазу на столі. Вважається, що це оберіг для всього будинку на весь рік. Також прийнято і вітати близьких – теплими словами або радісними листівками.

Факти ICTV підготували найкращі короткі привітання з Вербною неділею, які потішать друзів або родину навіть на відстані.

Зараз дивляться

***

З щирого серця вітаю тебе з Вербною Неділею, днем, коли Господь наш увійшов до Єрусалима! Нехай в цей день у твій будинок увійде щастя, здоров’я і світло! Нехай освячена верба береже твій дім від напастей, а тебе – від хвороб!

***

Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія і згода. Щастя і божественної любові тобі.

***

Моя кохана, з Вербною неділею тебе! Нехай це свято допоможе тобі у всіх починаннях, і будь-яке бажання, загадане сьогодні, здійсниться. Будь завжди поруч зі мною, кохана!

***

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

***

Квітень уже настав – середина весни принесла величезну кількість свят. Так, зовсім скоро настане Великдень, а на кінець місяця припадає Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.