День захисту дітей традиційно відзначають 1 червня. У 2023 році важлива дата припадає на четвер.

Свято присвячене нашому майбутньому – найдорожчому, що є у людства. Світові лідери та організації закликають дотримуватися основних прав дітей у кожній країні. Цього дня варто порадувати своїх близьких і дітей, зробити сюрприз або просто весело провести час.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем захисту дітей у листівках, СМС і прозі, які потішать сім’ю та близьких.

Привітання з Днем захисту дітей у прозі

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Дитинство – це чудова пора сподівань та здійснення мрій. У перший літній день в Україні, як і в усьому світі, відзначають добре і радісне свято – Міжнародний день захисту дітей. Вітаючи зі святом, зичу вам, дорогі хлопчики та дівчатка, міцного здоров’я, успіхів, радісного та змістовного відпочинку під час літніх канікул.

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Діти – це безмежна ще не зіпсована щирість і відвертість. Їх майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них. Діти – це ангели. Вони не повинні страждати від того, що хтось вважає їх чужими. Вони повинні жити у світі, який не знає, що таке жорстокість, біль та насильство. Створімо для них такий світ разом!

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Дітки — це частинки великого щастя, що наповнюють життя дорослого неймовірною радістю, теплом. Вони потребують любові, турботи, а також — моря батьківської ласки та хай кожне дитяче серце буде щасливе, наповниться радістю та добротою. У День захисту дітей хочу побажати кожному дитині жити в міцній і добрій сім’ї, отримувати все необхідне для того, щоб дитинство було щасливим і безтурботним. Хай кожен малюк посміхається, радіє і ніколи не знає біди!

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Дорогі діти, батьки! З щирого серця вітаю вас з теплим та прекрасним святом – Міжнародним днем захисту дітей. Дуже хочеться, щоб наші діти, діти в усьому світі, щохвилини, щодня були радісними та щасливими.

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Дорогі юні друзі! Щороку 1 червня ми відзначаємо свято маленьких громадян нашої країни – Міжнародний день захисту дітей. Водночас це й свято тих, хто завжди поруч з дітьми, хто піклується про них і допомагає твердо стати на ноги. Бажаємо вам, дорогі юні друзі, вашим батькам, бабусям і дідусям, міцного здоров’я, щастя, добра і сімейного затишку. Нехай здійсняться всі ваші мрії і задуми!

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Привітання з Днем захисту дітей у листівках

Привітання з Днем захисту дітей у СМС

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Наші дітки — це щастя,

і немає нікого прекрасніше!

З Днем дітей вітаю,

На щастя діточкам бажаю!

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Влітку свято настає

День захисту дітей.

Всіх батьків об’єднує,

Батьківщину робить ріднею!

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Влітку свято настає

День захисту дітей.

Всіх батьків об’єднує,

Батьківщину робить ріднею!

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Дуже гарне свято Завітає влітку.

Принесе всім радість,

Сонце, сміх і світло.

Бо на перше червня

Діток ми вітаємо – Хлопчиків, дівчаток.

Щастя їм бажаємо!

Бо для них сьогодні

Все, що є на світі.

Головне, щоб були

Щасливі всі діти!…

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Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім’я

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!…

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