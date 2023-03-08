8 березня – Міжнародне жіноче свято. Воно присвячене жіночій солідарності та боротьбі за права. Саме час привітати своїх близьких і знайомих із цим святом, навіть якщо зустрітися особисто немає можливості.

Факти ICTV підготували привітання з 8 березня у віршах, СМС і прозі, які піднімуть настрій, зігріють теплим словом і нагадають про найсвітліше в житті.

Привітання у віршах

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В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

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День жіночий – класне свято,

Губляться чоловіки:

Де? Який букет обрати?

Чи вдовольняться жінки?

Вам бажаю я кохання,

Кожен день і кожен рік,

Пристрасного вам зітхання

І солодких вам утіх.

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Березень вітає нас

Дивним, світлим святом.

Побажаю вам, панянко,

Щастя я багато.

Квітів, море подарунків,

Розуміння, компліментів,

Буде більше хай в житті

Радісних моментів.

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З 8 Березня, жінки,

Щиро вас вітаємо,

Та гарячої любові

Море вам бажаємо,

Красоти на сто років,

Та скарбів цікавих,

Мудрих вам чоловіків,

Щедрих та ласкавих!

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В Міжнародний день жіночий

Привітання я вам шлю.

Бо без вас, прекрасна пані,

Рівень щастя – на нулю.

Збудуться нехай всі мрії,

Носять вас лиш на руках.

Адже жінка ви чарівна,

Дивишся і просто – ах!

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Привітання у прозі

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Вітаю з 8 Березня! Весняного настрою по життю, позитивних емоцій, неймовірних вражень, любові. Нехай вас оточує тільки тепло та турбота! Нових перемог, відкриттів й успіхів в усіх справах!

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Рідна моя бабусю! Спасибі тобі за любов, щиру підтримку і поради. Бажаю тобі здоров’я, бадьорості духу, хорошого настрою і впевненості у завтрашньому дні. Живи довго, дорога!

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У весняне свято 8 Березня бажаю чарівного настрою, ніжних обіймів, стрімких успіхів у кар’єрі, яскравих емоцій і вражень, щасливих усмішок. Нехай у житті буде безліч таких сонячних днів, як сьогоднішнє весняне свято – 8 Березня!

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Найніжніший та найсвітліший день в році – 8 березня! Початок весни, початок життя в природі, перше тепло. Дорогі жінки, нехай це тепло оселиться у ваших домах і душах. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось прекрасного у вашому житті! Зі святом!

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Вітаю з 8 березня, наші найпрекрасніші дами! Весняного настрою по житті, купу позитивних емоцій, оригінальних подарунків і неймовірних вражень! Нехай вас оточує тільки тепло, турбота і справжнє кохання, адже ви гідні тільки найкращого!

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Привітання у СМС

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У цей прекрасний день бажаю

Краси, насолоди і вічної вроди!

Від Бога – здоров’я,

Сил – від природи!

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Посміхнися! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині твій весняний день,

Сонця, квітів і пісень!

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Щоб руки боліли тільки від квітів,

Губи — від поцілунків,

А тіло — від кохання!

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З Восьмим березня вітаю!

Вам в весняний день бажаю

Злагоди і миру в домі,

Щоб усі були здорові,

Квітки в душі щоб розквітали,

І щоб Ви радістю сіяли!



***

Чарівна і незрівнянна,

Королева, леді, панна,

Із прекрасним днем жіночим!

Нехай сяють твої очі

Від натхнення і любові.

Ніжності, краси, здоров’я.

Бути завжди чарівною

І лишатися собою!



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