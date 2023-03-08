8 березня – Міжнародне жіноче свято. Воно присвячене жіночій солідарності та боротьбі за права. Саме час привітати своїх близьких і знайомих із цим святом, навіть якщо зустрітися особисто немає можливості.
Факти ICTV підготували привітання з 8 березня у віршах, СМС і прозі, які піднімуть настрій, зігріють теплим словом і нагадають про найсвітліше в житті.
Привітання у віршах
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В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
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День жіночий – класне свято,
Губляться чоловіки:
Де? Який букет обрати?
Чи вдовольняться жінки?
Вам бажаю я кохання,
Кожен день і кожен рік,
Пристрасного вам зітхання
І солодких вам утіх.
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Березень вітає нас
Дивним, світлим святом.
Побажаю вам, панянко,
Щастя я багато.
Квітів, море подарунків,
Розуміння, компліментів,
Буде більше хай в житті
Радісних моментів.
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З 8 Березня, жінки,
Щиро вас вітаємо,
Та гарячої любові
Море вам бажаємо,
Красоти на сто років,
Та скарбів цікавих,
Мудрих вам чоловіків,
Щедрих та ласкавих!
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В Міжнародний день жіночий
Привітання я вам шлю.
Бо без вас, прекрасна пані,
Рівень щастя – на нулю.
Збудуться нехай всі мрії,
Носять вас лиш на руках.
Адже жінка ви чарівна,
Дивишся і просто – ах!
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Привітання у прозі
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Вітаю з 8 Березня! Весняного настрою по життю, позитивних емоцій, неймовірних вражень, любові. Нехай вас оточує тільки тепло та турбота! Нових перемог, відкриттів й успіхів в усіх справах!
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Рідна моя бабусю! Спасибі тобі за любов, щиру підтримку і поради. Бажаю тобі здоров’я, бадьорості духу, хорошого настрою і впевненості у завтрашньому дні. Живи довго, дорога!
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У весняне свято 8 Березня бажаю чарівного настрою, ніжних обіймів, стрімких успіхів у кар’єрі, яскравих емоцій і вражень, щасливих усмішок. Нехай у житті буде безліч таких сонячних днів, як сьогоднішнє весняне свято – 8 Березня!
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Найніжніший та найсвітліший день в році – 8 березня! Початок весни, початок життя в природі, перше тепло. Дорогі жінки, нехай це тепло оселиться у ваших домах і душах. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось прекрасного у вашому житті! Зі святом!
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Вітаю з 8 березня, наші найпрекрасніші дами! Весняного настрою по житті, купу позитивних емоцій, оригінальних подарунків і неймовірних вражень! Нехай вас оточує тільки тепло, турбота і справжнє кохання, адже ви гідні тільки найкращого!
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Привітання у СМС
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У цей прекрасний день бажаю
Краси, насолоди і вічної вроди!
Від Бога – здоров’я,
Сил – від природи!
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Посміхнися! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині твій весняний день,
Сонця, квітів і пісень!
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Щоб руки боліли тільки від квітів,
Губи — від поцілунків,
А тіло — від кохання!
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З Восьмим березня вітаю!
Вам в весняний день бажаю
Злагоди і миру в домі,
Щоб усі були здорові,
Квітки в душі щоб розквітали,
І щоб Ви радістю сіяли!
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Чарівна і незрівнянна,
Королева, леді, панна,
Із прекрасним днем жіночим!
Нехай сяють твої очі
Від натхнення і любові.
Ніжності, краси, здоров’я.
Бути завжди чарівною
І лишатися собою!
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