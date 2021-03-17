День святого Патрика, який відзначається в Ірландії і багатьох країнах світу 17 березня, присвячений покровителелю країни, якого шанують за те, що він приніс християнство на острів і нібито вигнав усіх змій.

В Україні його почали святкувати нещодавно – у барі з друзями, за келихом пива та з гарним настроєм, як це роблять ірландці.

Нині триває адаптивний карантин через коронавірус. І хоча бари відкриті у більшості регіонів, краще не наражатися на небезпеку і привітати друзів просто листівкою або картинкою від Фактів ICTV.

Календар свят на 2021

В Україні, крім офіційних державних свят, є неофіційні, які важливі для представників тих чи інших професій.

Всі такі дати зібрані в календарі неофіційних свят на 2021 рік.