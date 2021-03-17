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Листівки з Днем святого Патрика 2021

17 Березня, 06:03 Валентина Летяк
Листівки з Днем святого Патрика 2021
Джерело: Pixabay

День святого Патрика, який відзначається в Ірландії і багатьох країнах світу 17 березня, присвячений покровителелю країни, якого шанують за те, що він приніс християнство на острів і нібито вигнав усіх змій.

В Україні його почали святкувати нещодавно – у барі з друзями, за келихом пива та з гарним настроєм, як це роблять ірландці.

Нині триває адаптивний карантин через коронавірус. І хоча бари відкриті у більшості регіонів, краще не наражатися на небезпеку і привітати друзів просто листівкою або картинкою від Фактів ICTV.

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

Календар свят на 2021

В Україні, крім офіційних державних свят, є неофіційні, які важливі для представників тих чи інших професій.

Всі такі дати зібрані в календарі неофіційних свят на 2021 рік.

Теги
День святого Патрика , Привітання , Привітання зі святами
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