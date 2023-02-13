Сонцестояння — унікальний момент, коли центр Сонця проходить або через найпівнічнішу точку, або через найпівденнішу точку нашої планети. За один рік Земля переживає два сонцестояння — зимове та літнє.

Факти ICTV дізнавалися, коли буде літнє сонцестояння у 2023 році, які традиції цього дня та що потрібно робити.

Літнє сонцестояння 2023: дата та особливості

Літнє сонцестояння – це астрономічне явище, яке відбувається, коли вісь Землі максимально нахиляється до Сонця.

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У контексті астрономії таку подію пояснити легко: Земля, обертаючись навколо Сонця та по уявній осі, займає стосовно Сонця таке положення, коли сонячні промені в Північній півкулі падають на північний тропік.

Якщо говорити простими словами, то день літнього сонцестояння – це момент, коли ми переживаємо найдовший день та найкоротшу ніч у році.

За астрономічним визначенням, саме у день літнього сонцестояння розпочинається літо у Північній півкулі (там, де ми живемо). Відповідно, на південь від екватора, літо розпочнеться під час нашого зимового сонцестояння.

Також літнє сонцестояння у народі називають середина літа, найдовший день чи перший день літа.

– У 2023 році літнє сонцестояння відбудеться 21 червня о 5:57 ранку за київським часом.

Насправді залежно від зсуву календаря, літнє сонцестояння відбувається щороку 20 чи 21 червня в Північній півкулі та 21 чи 22 грудня у Південній півкулі.

Традиції та забобони літнього сонцестояння 2023

День літнього сонцестояння 2023 – найдовший день у році, який триває близько 17-18 годин. Сьогодні це явище легко пояснюється з точки зору науки, але в народі люди знаходили свої тлумачення та придумали певні традиції.

Наприклад, наші предки в цю дату відзначали день Івана Купала, а після виникнення григоріанського календаря дати змістилися.

Традиційно, у цей день, люди влаштовують пишні гуляння, стрибають через багаття, збирають цілющі трави, шукають квітку папороті, а молоді дівчата пускають вінки на воду.

Наші предки вважали, що в день літнього сонцестояння вода має цілющі властивості, тому зранку збирали росу та вмивалися нею. Люди вірили, що роса допоможе зберегти молодість та красу. Також вірили, що в ніч з 20 на 21 червня потрібно купатися у відкритих водоймах.

Раніше люди суворо дотримувалися традицій, які стосувалися природи та Сонця. Тому у день літнього сонцестояння потрібно було прокинутись до світанку, привітати сонце, випити чай з медом та весь день не вживати їжі тваринного походження.

Одяг у цей день краще обирати яскравий, з елементами жовтого кольору, як данину поваги сонцю.

Прикмети на 21 червня 2023 року

Більшість прикмет, забобонів та повірʼїв про літнє сонцестояння беруть свій початок ще з давніх-давен! Це й не дивно, адже раніше від погоди та природних явищ залежала якість життя наших предків.

У день літнього сонцестояння 2023 варто звернути увагу на такі явища:

багато роси – до хорошого врожаю;

дощі, грози та хмари – до поганого врожаю;

багато зірок на небі – буде багато грибів восени;

прокинутися до світанку 21 червня – бути здоровим весь рік;

хлопець випадково облив дівчину водою – незабаром вони одружаться.

Цікавий момент, вважається, що люди, народжені 20 або 21 червня, мають дуже сильний енергетичний потенціал.