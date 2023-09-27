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Легкої дороги та моря емоцій: листівки до Всесвітнього дня туризму

27 Вересня 2023, 07:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Турист
Джерело: Unsplash

Всесвітній день туризму відзначають щорічно 27 вересня. У 2023 році свято припадає на середу.

Важлива дата присвячена популяризації туризму – багато хто не може уявити своє життя без мандрівок і пригод, яких їх чекають на кожному кілометрі. І хоча для багатьох із нас кордони закриті, подорожувати можна в межах країни, дізнаючись більше про свою батьківщину та історію наших предків. Кожна пригода – це обов’язково нові емоції та дорогоцінний досвід.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Всесвітнім днем туризму в листівках, які потішать близьких на відстані та нагадають про радощі туризму.

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День туризму День туризму День туризму День туризму День туризму

Відомо, що свято Всесвітній день туризму було встановлено ООН 1979 року. Уже 1997 року Україна стала членом Всесвітньої туристської організації від ООН для активного просування подорожей і туризму. Девіз цьогорічного свята – Туризм і зелені інвестиції. У 2022 році свято відзначалося під слоганом Переосмислення туризму.

Зовсім скоро настане жовтень, який принесе безліч свят. Важливі дні тепер відзначають за новими датами – наприклад, Покрову та День захисників і захисниць України. Ознайомитися з календарем свят жовтня 2023 можна на Фактах ICTV.

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