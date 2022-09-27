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Легкої дороги: привітання зі Всесвітнім днем туризму у листівках та СМС

27 Вересня 2022, 07:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Подорож

Всесвітній день туризму щорічно відзначається багатьма країнами 27 вересня. 2022 року важлива дата припадає на вівторок.

Саме час привітати всіх, хто любить подорожувати й вивчати світ. Мільйони людей щодня вирушають у пригоди – як сплановані, так і спонтанні.

Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Всесвітнім днем туризму у листівках та СМС, які порадують навіть на відстані. Теплі слова здатні зігріти у ці непрості часи.

Зараз дивляться

***

Всіх працівників туризму
З цим днем ми вітаємо!
У містах та країнах нових
Ми відкриттів вам бажаємо!
Подорожей цікавих,

Чудових історій!
Щоби завжди ваші клієнти
Поверталися всі задоволені!

Всемирный день туризма

***

З цим днем туристів я вітаю,
Щастя й радості бажаю.
Щоб походи ваші один за інший були кращі,
Щоб каша завжди смакувала й погода не вередувала.

Всемирный день туризма

***

Сьогодні 27 вересня – День туризму!

Вітаю всіх причетних з цим професійним святом. Бажаю здоров’я, щастя, впевненості у власних силах, професіоналізму та успіху. Нехай туристична галузь у нашій країні процвітає, а наші співгромадяни більше відвідуватимуть світові туристичні курорти!

Всемирный день туризма

***

Для туриста життя – похід,
Усюди він знайде прохід.
Від заходу до світанку,
Він готовий хоч на край світу,
День туризму відзначати,

Країни, гори підкорювати,
Так нехай же легким буде шлях,
Щасливою дорога,
Нехай поруч буде вірний друг
І вражень багато.

Всемирный день туризма

***

Нехай поїздки манять Вас,
весь Кавказ і Карпати
Бажаємо Вам побачити,

на Канарах відпочивати,
з’їздити в Чехію і в Польщу…
Приємних вражень! І побільше!

Всемирный день туризма

***

Відомо, що Всесвітній день туризму встановили у 1979 році – ініціатором стала Генеральна асамблея Всесвітньої туристичної організації. Щороку змінюється тема свята. Якщо у 2021 році темою була Туризм для інклюзивного зростання, то цього року свято відбувається під гаслом Переосмислення туризму.

Вересень уже позаду – час розпланувати середину осені. Жовтень підготував українцям величезну кількість свят, які варто провести серед сім’ї чи друзів. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2022 року можна на Фактах ICTV.

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