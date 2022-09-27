Всесвітній день туризму щорічно відзначається багатьма країнами 27 вересня. 2022 року важлива дата припадає на вівторок.

Саме час привітати всіх, хто любить подорожувати й вивчати світ. Мільйони людей щодня вирушають у пригоди – як сплановані, так і спонтанні.

Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Всесвітнім днем туризму у листівках та СМС, які порадують навіть на відстані. Теплі слова здатні зігріти у ці непрості часи.

Зараз дивляться

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Всіх працівників туризму

З цим днем ми вітаємо!

У містах та країнах нових

Ми відкриттів вам бажаємо!

Подорожей цікавих,

Чудових історій!

Щоби завжди ваші клієнти

Поверталися всі задоволені!

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З цим днем туристів я вітаю,

Щастя й радості бажаю.

Щоб походи ваші один за інший були кращі,

Щоб каша завжди смакувала й погода не вередувала.

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Сьогодні 27 вересня – День туризму!

Вітаю всіх причетних з цим професійним святом. Бажаю здоров’я, щастя, впевненості у власних силах, професіоналізму та успіху. Нехай туристична галузь у нашій країні процвітає, а наші співгромадяни більше відвідуватимуть світові туристичні курорти!

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Для туриста життя – похід,

Усюди він знайде прохід.

Від заходу до світанку,

Він готовий хоч на край світу,

День туризму відзначати,

Країни, гори підкорювати,

Так нехай же легким буде шлях,

Щасливою дорога,

Нехай поруч буде вірний друг

І вражень багато.

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Нехай поїздки манять Вас,

весь Кавказ і Карпати

Бажаємо Вам побачити,

на Канарах відпочивати,

з’їздити в Чехію і в Польщу…

Приємних вражень! І побільше!

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Відомо, що Всесвітній день туризму встановили у 1979 році – ініціатором стала Генеральна асамблея Всесвітньої туристичної організації. Щороку змінюється тема свята. Якщо у 2021 році темою була Туризм для інклюзивного зростання, то цього року свято відбувається під гаслом Переосмислення туризму.

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