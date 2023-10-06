Як би хто не ставився до містичного свята Геловін, а діти його дуже люблять. Зокрема, за можливість перевдягнутися в улюбленого персонажа, повеселитися та наїстися солодощів. Тож вам стануть у пригоді ідеї дитячих костюмів на Геловін 2023. Тим більше, що до свята лишається все менше часу, тому варто поквапитися.

Безумовно, відьмочки, вампіри та скелети є класикою для геловінського косплею. Давайте подивимось, на кого ще може перетворитися ваша дитина, щоби пограти у trick-or-treat (шкода чи цукерка).

Барбі

Після того, як вийшов фільм з Марго Роббі та Раяном Гослінгом, світ вчергове охопила барбіманія. Геловін – чудова нагода віддати шану знаменитій ляльці та бути в тренді. Вбрання може бути як канонічним, що представлене у стрічці, так і варіацією на тему. Зараз дивляться Переглянути цей допис в Instagram Переглянути цей допис в Instagram Переглянути цей допис в Instagram Гаррі Поттер Образ хлопчика, що вижив, та інших героїв магічного всесвіту, не втрачає актуальності. Особливо з огляду на те, що компанія HBO заявила про плани щодо створення серіалу по Гаррі Поттеру. Тому мантія, паличка, круглі окуляри та намальований шрам дозволять одразу впізнати, які книжки до вподоби вашій дитині.

В руках у прибульця

Ви точно бачили обʼємні надувні костюми, що не втрачають популярності вже не перший рік. Діти уже приміряють їх, і комусь навіть можна дати Оскара за неймовірну правдоподібність образу.

Супергерої

Світ коміксів різноманітний, а його герої та героїні яскраві й потужні. Тож не дивно, що діти щороку наряджаються у костюми Бетмена, Супермена, Людини-павука, Супержінки чи Гарлі Квін.

Принцеси та злодійки

Не всім хочеться бути Попелюшкою, Аріель чи Білосніжкою. Комусь треба бути і антагоністом. Тому цього року можна підібрати варіанти на будь-який смак.

Ще одна обовʼязкова деталь будь-якого образу – гарний настрій. Тоді, незалежно від костюму, свято вдасться.