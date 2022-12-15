Різдво – одне з найголовніших церковних свят для християн. Він встановлений на честь народження в тілі Ісуса Христа від Діви Марії.

Як і в будь-який інший важливий день щодо віри, є традиції та заборони, яких наші предки дотримувалися та передавали свої знання з покоління до покоління. Однією з таких традицій є святковий стіл, на якому має бути щонайменше 12 різних страв. Саме час згадати, що саме готували на свято.

Які 12 страв готують на Різдво – далі у матеріалі.

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Так, список досить великий – можна вибрати те, що подобається найбільше. Щоправда, є обов’язкові страви, які потрібно обов’язково приготувати. Йдеться про кутю – вона точно має бути на столі, і з неї починають трапезу, після появи першої зірки у вечірньому небі.

Вже після неї можна їсти голубці, смажену рибу, вареники та капусту. Щоб запивати їжу, можна зварити узвар.

Що стосується вареників, то начинка може бути різноманітною – сливи, груші, черешні та вишні.

Для любителів грибів можна приготувати їх у смаженому вигляді, а також з них юшку.

Можна загасити капусту, і додати гриби. Чисто український борщ також вітається на святковому столі.

Господині також можуть готувати гречку та пшоняну кашу, а також різні салати з овочів. Не заборонено також і подачу овочів у нарізаному вигляді – красиво розкласти на тарілці. Це можуть бути морква, буряк, капуста, а також фрукти – яблука, груші, сливи.

На Закарпатті також часто виставляють на стіл картопляні деруни, а на Івано-Франківщині – краплинки.

Зовсім скоро настане січень – після Нового Року 2023 року середина зими принесе величезну кількість свят, як церковних, так і державних. Також не варто забувати і про професійні дні – краще про них дізнатися заздалегідь і привітати друзів або близьких теплими словами. На повний святковий календар січня 2023 року можна подивитися на Фактах ICTV