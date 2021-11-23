На День Святого Миколая нетерпляче чекають усі дітки. Адже у цей період, у ніч із 18 на 19 грудня, під їхніми подушками або в черевиках опиняються подарунки.

Підготувати презент краще заздалегідь, щоб в останній момент не купувати перше, що кинеться у вічі. Ідеї ​​подарунків дитині на День Святого Миколая – далі в матеріалі.

Солодощі та інші смаколики

У цей день заведено дарувати солодощі. Це необов’язково має бути гора цукерок, це можуть бути різноманітні фрукти, можливо, екзотичні або ж такі, яких дитина ще не куштувала.

Можна подарувати своєму чаду гарний та незвичайний набір із рідкісними цукерками і шоколадками від Святого Миколая. Мікс горішків, пряників цікавої форми та незвичайні тістечка.

Канцелярські принади

Різноманітні шкільні цікавинки не лишень викличуть у дитини захоплення, а й підігріють інтерес до наступного навчального півріччя. Це може бути стильний та незвичайний пенал, різні ручки, маркери, яскраві гумки, зошити, блокноти чи рюкзак.

Іграшки

Можливо, ваша дитина мріє про якусь іграшку. Це може бути новинка, яка увірвалася на ринок, і її хочуть усі діти. Або, наприклад, плюшеве ведмежа, машинка на пульті управління, робот, конструктор, лялька, дитяча косметика.

Вибір дитячих іграшок різноманітний, спирайтеся на інтерес дитини, а краще поцікавтеся, чого їй хочеться.

Настільні ігри

Наразі багато дітей залежні від гаджетів, проте настільні ігри набагато корисніші. До того ж батьки також залучені до цього процесу, а це зближує.

Ігри можуть бути як фізичного або соціального формату, так і інтелектуального.

Набори для творчості

Набори для творчості також стануть чудовим подарунком на День Святого Миколая. Це може бути щось пов’язане із малюванням, ліпленням, аплікаціями. Можливо, ваша донька любить вишивати або створювати прикраси, а син – ремонтувати, тут може підійти набір дитячих інструментів.

Що ще можна подарувати дитині на День Святого Миколая:

принади для ванни (піну, бомбочки, дитячий гель, гумові іграшки);

годинник із GPS-датчиком;

книги;

одяг;

нічник;

кігурумі чи піжаму;

пазли тощо.