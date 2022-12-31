Щоб Новий рік 2023 року запам’ятався, його треба відзначити весело – у колі друзів чи родини. Війна не зможе забрати свята.

Багато українців вірять, що 2023 рік буде вирішальним, і його потрібно зустріти відповідно. Традиційно слід загадати бажання, і воно буде єдиним для всіх нас. Привітати також варто і тих, хто не зможе підняти келихи за пишним столом.

Факти ICTV підготували привітання з Новим роком 2023 року у прозі, які піднімуть настрій у цей нелегкий час. Теплі та щирі слова ще нікому не зашкодили.

Зараз дивляться

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Ось і настає Новий рік, уже стукає в двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров’я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум залишмо позаду й не будемо брати у рік новий. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! Із Новим роком!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю домашнього затишку, чудового настрою, яскравої мрії, доброї надії, життєвого достатку, щирої радості та вірної любові. Бажаю, щоб наступний рік приніс багато зустрічей з друзями, багато веселощів, багато подорожей, багато приємних турбот. І нехай твоє серце переповнює щастя!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю від усього серця великих справ та доброї вдачі, міцного здоров’я та щирої любові, неймовірного щастя та здійснення бажаної мрії, вірних друзів та веселих свят із дорогими серцю людьми.

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Вітаю з Новим роком! Бажаю нічого не втрачати, ні з ким не сперечатися, нізащо не відмовлятися від своїх мрій у новому році. Нехай буде мир та добробут у твоєму житті, нехай весь рік тебе оточують добрі люди та щирі усмішки.

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Нехай під кришталевий дзвін келихів ваше життя перетвориться на чарівну казку. Нехай у ній весь 2022 рік панують душевний спокій, затишок та іскриста радість. Навколо нехай будуть лише щирі усмішки, а всі проблеми й негаразди залишаться в році, що минає. З Новим роком!

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Грудень уже позаду – саме час подивитися, що приготував нам січень. Перший місяць 2023 року принесе нам багато свят – як церковних, так і державних. Ознайомитись із повним календарем свят січня 2023 можна на Фактах ICTV.