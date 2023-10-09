День рієлтора в Україні щорічно відзначають 9 жовтня. У 2023 році професійне свято припадає на понеділок.

Цього дня потрібно сказати спасибі тим, хто знає все про нерухомість та її оренду, розуміє побажання людей для затишного куточка і порадить найкращий варіант із доступних. Робота вимагає вміння в комунікаціях, витримку і бажання допомогти іншим. Тим паче в умовах війни питання про житло стоїть дуже гостро.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем рієлтора 2023 у листівках, які принесуть радість і піднімуть настрій близьким. Теплі слова покажуть усю вашу турботу.

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Відомо, що День рієлтора бере свій початок з 1999 року на Першому всеукраїнському з’їзді рієлторів.

Жовтень пролетить непомітно – попереду на нас чекає листопад, який принесе величезну кількість свят. Буде багато важливих дат – багатьох знайомих доведеться привітати з їхніми професійними святами. Щоб не проґавити шанс порадувати теплими словами, можна ознайомитися з повним календарем свят листопада 2023 можна на Фактах ICTV.