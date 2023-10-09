Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

Королі нерухомості: привітання з Днем рієлтора 2023 у листівках

9 Жовтня 2023, 06:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Рієлтор
Джерело: Unsplash

День рієлтора в Україні щорічно відзначають 9 жовтня. У 2023 році професійне свято припадає на понеділок.

Цього дня потрібно сказати спасибі тим, хто знає все про нерухомість та її оренду, розуміє побажання людей для затишного куточка і порадить найкращий варіант із доступних. Робота вимагає вміння в комунікаціях, витримку і бажання допомогти іншим. Тим паче в умовах війни питання про житло стоїть дуже гостро.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем рієлтора 2023 у листівках, які принесуть радість і піднімуть настрій близьким. Теплі слова покажуть усю вашу турботу.

Зараз дивляться
День ріелтора

День ріелтора 2023 – привітання у картинках

День ріелтора

Листівки на День ріелтора

День ріелтора

Картинки з Днем ріелтора

День ріелтора

Привітання з Днем ріелтора 2023

День ріелтора

День ріелтора 2023 – листівки

Відомо, що День рієлтора бере свій початок з 1999 року на Першому всеукраїнському з’їзді рієлторів.

Жовтень пролетить непомітно – попереду на нас чекає листопад, який принесе величезну кількість свят. Буде багато важливих дат – багатьох знайомих доведеться привітати з їхніми професійними святами. Щоб не проґавити шанс порадувати теплими словами, можна ознайомитися з повним календарем свят листопада 2023 можна на Фактах ICTV.

Читайте також:
ЛистопадСтрого за календарем: скільки днів відпочиватимуть українці в листопаді 2023

Теги
Привітання зі святами
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь