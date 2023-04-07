Великдень – одне з найвеличніших свят у християнській релігії. Воскресіння Ісуса Христа – важлива подія біблійної історії, яку шанують православна і католицька церкви.

Одна з традиційних страв на Великдень – паска.

Паска символізує круглий хліб, який залишали учні своєму вчителю Ісусу Христу, а той після Воскресіння приходив до них на трапезу.

Зараз дивляться

Процес приготування пасок вважається сакральним, тому віряни мають дотримуватися певних правил під час замішування тіста та випікання великоднього хліба.

Коли за традицією потрібно замішувати тісто та випікати паски на Великдень 2023, дізнавалися Факти ICTV.

Коли потрібно пекти паски 2023

За традиціями, найкращий час для приготування пасок – Страсний тиждень, але не всі дні підходять для цієї сакральної справи.

Пекти паски можна в середу, Чистий четвер або у Велику суботу, тобто православні можуть займатися приготування великодньої випічки 12, 13 чи 15 квітня 2023 року.

У понеділок та вівторок пекти паски ще зарано, а у Страсну п’ятницю – заборонено.

Наприклад, у середу можна замісити тісто та залишити його сходити. А в Чистий четвер, після прибирання та купання, можна розпочинати випікання священного хліба.

За повір’ям, якщо спекти паску в Чистий четвер, то вона не зіпсується та не покриється цвіллю, а тісто вийде особливо ніжним та пухким. До речі, за церковними традиціями крашанки та писанки потрібно фарбувати в той самий день, коли печеться паска.

Насправді процес приготування паски вважається особливим. Раніше господині виганяли всіх з хати, щоб не заважали підійти тісту, та читали молитву.

Правила приготування великодніх пасок