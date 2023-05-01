Кілька разів на рік в Україні святкують день ангела Вікторії. Це дуже популярне та давнє ім’я, яке не втратило своєї актуальності й сьогодні.

Факти ICTV вирішили розкрити значення імені Вікторії, а також підготували привітання з днем ангела у листівках і смс.

Скільки разів на рік відзначають день ангела Вікторії

Власниці цього імені відзначають свої іменини сім разів на рік за церковним православним календарем:

12 жовтня – мучениці Вікторії;

6 листопада – день пам’яті Вікторії Нікомидійської;

30 листопада – Вікторії Кордувійської;

23 грудня – Вікторії Римської;

11 лютого – день пам’яті Вікторії Альбітінської;

7 червня – день пам’яті Вікторії Ефеської;

14 червня – день пам’яті Вікторії Солунської.

Втім, можна знайти ще безліч дат, коли відзначають іменини Вікторії, оскільки імʼя є доволі популярним та давнім.

Наприклад, ще день ангела Вікторії святкують 21 листопада, 23 березня та 29 квітня.

Значення імені Вікторія та характер його власниці

Імʼя Вікторія має латинське походження. Римляни вважали, що це ім’я богині перемоги Вікторії, тому у перекладі воно означає переможниця або перемога.

У повсякденному житті Вікторію також називають Вікуля, Віка, Вікочка, Вікуся, Віта, Вікуша.

Імʼя має доволі сильне значення, тому характер у Вікторії відповідний. Вона спокійна, але наполеглива, здатна не тільки поодинці домагатися поставлених цілей, але й своє оточення надихнути на подвиги.

Власниця цього імені сильна та незалежна, але глибоко всередині дуже ніжна, романтична та наївна. Вірить у мрії, довірлива до людей. Слабкі риси Вікторії – лінь та меланхолійність.

З раннього віку дівчинка дуже рухлива та імпульсивна, вміє відстоювати свою думку. Рідко відступає перед труднощами, доволі наполеглива та може вступити в бій навіть з найсильнішим ворогом.

Чоловіка собі вибирає дуже ретельно та прискіпливо. Проте саме заради чоловіка Віка готова на будь-які жертви.

Зазвичай Вікторію приваблює сфера мистецтва, дівчинка схильна до написання віршів чи музики, а також добре малює. У Віки є всі шанси стати акторкою, художницею чи фотографом.

Вікторія дуже сексуальна, хоч і намагається це приховувати, також дівчина прагне завжди бути в центрі уваги.

Смс-привітання з днем ангела Вікторії 2023

Майорять сонця промінці:

Бажають щастя нашій Віці!

Вітаємо! Вітаємо!

Бути успішною бажаємо!

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Прийми, Вікусю, привітання!

Ти краси та шарму ідеал.

Хай справджуються бажання,

Всіх тобі благ.

***

Від щирого серця бажаю, Віко,

Тобі посмішок, позитиву.

Завжди жити з радістю і шиком,

Вільно, круто і щасливо!

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З Днем Ангела Вікторії мої найщиріші привітання,

Від щирого серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Вікторіє, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

З Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті та пишатися тим ім’ям, яке подарували тобі батьки.

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Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

Привітання з днем ангела Вікторії у листівках 2023