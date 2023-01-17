Щороку, 25 січня, відзначають Тетянин день. 2023 року він припадає на середу. Так, це свято заведено вшановувати мученицю Тетяну Римську, яка присвятила своє життя вірі в Ісуса. Її стратили саме 25 січня через те, що вона не хотіла сповідувати язичництво.

Значення імені та характер Тетяни

Ім’я Тетяна має римське коріння. У перекладі воно означає засновниця.

У житті Тетяни переважають емоції, які нерідко допомагають – наприклад, постояти за себе чи висловити свою позицію. Її настрій – найголовніша причина тих чи інших дій, і від цього залежить її життя.

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Власниці цього імені готові бути впертими, щоб досягти необхідної мети. Лідерських якостей достатньо, щоб сидіти у кріслі керівника. Тетяні подобається чоловіче суспільство в роботі, вона розкута та доброзичлива, і вміє привернути до себе своїх колег та підлеглих.

Традиції на День ангела Тетяни

На День Тетяни церкви проводять богослужіння на честь мучениці. Як і в будь-яке церковне свято, заборонено займатися важкою працею та домашньою рутиною – прибиранням, шиттям.

Нерідко господині пекли хліб і печиво у формі сонця, де кожен член сім’ї повинен скуштувати випічку.

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