Вербна неділя – важливе релігійне свято для християн, яке припадає на останню неділю перед Великоднем. У цей день віряни йдуть до церкви, моляться та освячують гілочки верби.

Навіщо люди святять вербу, коли це потрібно робити та що символізують вербові гілочки, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що символізує верба для християн?

Гілочки верби символізують тріумфальний вхід Ісуса Христа до Єрусалима. Коли Син Господній в’їжджав до Єрусалима на ослі з Віфагії, люди встеляли йому шлях пальмовим гіллям, тим самим вітаючи Спасителя.

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В Україні ж пальми не ростуть, тому свято отримало народну назву — Вербна неділя, пов’язану традицією замінювати пальмові гілки на гілочки верби.

Для християн верба символізує перемогу Христа над смертю та його жертву заради порятунку людства. Також верба вважається символом миру, любові та надії. Віряни використовують гілки верби для прикрашання своїх домівок, церков та для освячення води під час водосвяття.

Насправді традиція святити вербу має давню історію, що починається ще зі Старого Заповіту, коли євреї святкували свято Сукот, під час якого прикрашали свої житла гілками пальми.

Пізніше, коли християнство стало домінуючою релігією в Римській імперії, з’явилася традиція святити вербові гілки.

Також наші предки вірили, що в деревах верби ховається нечисть. Навіть ходили легенди, що верба – нечисте дерево, бо з неї робили цвяхи для хреста, на якому розіп’яли Ісуса.

Тому віряни святили гілки верби, аби очистити їх від злих духів та різної нечисті.

Коли потрібно святити вербу?

Зазвичай вербу святять на Вербну неділю.

У 2023 році вербну неділю відзначають 2 квітня за григоріанським та новоюліанським календарями, і 9 квітня – за юліанським. Відповідно Світле Христове Воскресіння віряни святкуватимуть 9 та 16 квітня.

Для християн святкування Вербної неділі та святість верби мають глибокі релігійні корені та є символом перемоги, миру та надії.

Що роблять у свято Вербної неділі 2023?

На Вербну неділю заведено відвідувати церкву, освячувати вербу, а також проводити різні ритуали для поліпшення та зміцнення здоров’я.

Повернувшись додому після церкви, віряни б’ють освяченими гілочками верби своїх рідних та друзів. Водночас потрібно промовляти: – Не я б’ю, верба б’є. Будь здоровий, як вода і багатий, як земля.

Вважається, що такий обряд очищає від хвороб і злих духів. Також люди вірили, що ритуальне побиття допомагає лишатися активними, тобто живими й здоровими.

Також наші предки садили одну з гілочок у землю біля будинку та промовляли: – Щоб росла Богу на славу, а нам, людям, на вживання.

До речі, після святкування Вербної неділі, освячені вербові гілки потрібно зберігати цілий рік, топтатися по ним ні в якому разі не можна, як і викидати.

Якщо хочете від них позбутися, гілки верби можна кинути у водойму, однак щоб вода в ній не була стоячою.