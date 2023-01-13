Хрещення Господнє – одним з найважливіших церковних свят. В цей день Іоанн Хреститель похрестив Ісуса в річці Йордан.

Історія свята та коли святкують Водохреще 2023, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Водохреще 2023: дата

У християнських конфесіях Хрещення Господнє має одну дату — 6 січня. Однак дехто святкує за григоріанським календарем, а інші — за старим стилем (юліанським календарем).

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За юліанським календарем Водохреще припадає на 19 січня. У 2023 році це буде четвер.

Саме 19 січня Іван Хреститель хрестив Ісуса у річці Йордан, коли сину Господньому було 30 років.

Історія свята

Водохреще – це народно-релігійне свято, яке є доволі популярним в Україні. З ним пов’язують здійснення Таїнства Хрещення Ісусом Христом, яке відбулося на річці Йордан.

Як пише Біблія, під час хрещення на Ісуса зійшов з небес Святий Дух, який мав вигляд голуба, а тоді пролунав Божий Голос. Через це в народі свято також часто називають Богоявленням.

Водохреще є третім святом, що завершує різдвяно-новорічний цикл, та називається в народі ще Йорданом.

Своїм хрещенням у Йордані Ісус започаткував Таїнство водохрещення – одне із семи головних церковних таїнств, через яке людина ніби наново народжується для життя во Христі.

Згідно з розповіддю, після хрещення Ісус пішов у пустелю, щоб усамітнитися. Він молився і дотримувався посту, щоб підготуватися до виконання місії, з якою він прийшов на землю.

У Євангелії від Луки вказується, що він не їв 40 днів, і за цей період диявол намагався його підштовхнути до гріха.

Раніше згадувалося про особливі властивості води цього дня — вона могла зцілити хвороби. Досі заведено набирати води з місця хрещення та нести її додому.

На Водохрещу 2023 віряни занурюються в ополонку, або ж обливаються святою водою. Наш народ вірить, що це допоможе зміцнити здоров’я та позбутися хвороб.