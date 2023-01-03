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Коли святкують День ангела Ольги в 2023 році

3 Січня 2023, 13:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Коли святкують День ангела Ольги в 2023 році
Джерело: Pexels

День ангела Ольги за церковним календарем відзначають 24 липня та 3 січня. Саме у ці дні церква вшановує пам’ять княгині Ольги, яка перша прийняла християнство в Київській Русі.

Крім того, княгиня вважається покровителькою матерів, вдів та всіх людей, прийнятих у християнство.

Зараз зустрічаються й інші дати святкування Дня ангела Ольги, всього їх сім – 3 січня, 10 лютого, 5 та 14 березня, 17 та 24 липня, 23 листопада.

Зараз дивляться

Відомо, що 17 липня іменини відзначають на честь святої страстотерпиці княгині Ольги, святої Тетяни, Анастасії та Марії.

10 лютого – це день мучениці Євдокимової, 5 березня – мучениці Кошельової, 14 березня – преподобної мучениці Жильцової, 23 листопада – мучениці Масленникової.

У День ангела Ольги варто вітати з іменинами всіх власниць цього імені. Бажати їм здоров’я, щастя, кохання.

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