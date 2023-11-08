Тільки настали холоди, а вже хочеться сонечка та тривалого продовження світлового дня. Для всіх живих істот тривалість світлового дня надзвичайно важлива, але з наближенням зими сонце все пізніше сходить і раніше сідає.

Коли ж, навпаки, день почне збільшуватись і світловий час стане більшим — читайте в нашому матеріалі.

Коли день почне збільшуватись 2023

Існує таке поняття, як день зимового сонцестояння. Це день, коли спостерігається найдовша ніч у році та найкоротший світловий день. У 2023 році він припадає на 21 грудня.

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З точки зору астрономії це означає, що планетарна вісь досягла найбільшого кута нахилу від Сонця.

За даними ресурсу meteocast, 21 грудня 2023 року:

Схід сонця у Києві відбудеться о 07:56;

Астрономічний опівдні: 11:56;

Захід сонця: 15:56;

Довжина дня: 08:00;

Довжина ночі: 16:00.

21 грудня, або день зимового сонцестояння, в більшості народів сприймали як відродження, вважали, що весна вже зовсім близько, і влаштовували з цього приводу свята, проводили ритуали й урочистості.

Коли почне збільшуватися світловий день у 2024 році

Саме після 21 грудня світлова частина доби починає потроху збільшуватися. Зростання продовжується аж до моменту літнього сонцестояння 20 червня 2024 року.

В проміжку між груднем та червнем настає момент, коли тривалість дня і тривалість ночі стають рівними. Це припадає на дату 20 березня 2024 року (05:06:03 за київським часом) і називається днем весняного рівнодення.

Після цього дня тривалість ночі продовжує зменшуватися, а світловий день дедалі збільшується, поки не настане літнє сонцестояння.