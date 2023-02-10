Із настанням зимової холодної погоди ми постійно чекаємо, коли дні знову стануть принаймні трохи довшими. Багато людей хочуть більше насолоджуватися світлом у цей холодний сезон.

Таке відбувається після зимового сонцестояння – найкоротшого дня року. Коли настане найкоротший день 2023 – читайте в матеріалі.

Найкоротший день 2023 року

У найкоротший день ми можемо побачити унікальне явище, яке можемо спостерігати тільки раз на рік – зимове сонцестояння. Це момент, коли сонце проходить на найбільшій кутовій відстані від небесного екватора, через південну точку екліптики або через північну точку екліптики.

Зараз дивляться

Найкоротший день 2023 року буде 22 грудня. А сонцестояння відбудеться 22 грудня о 05:27 (за київським часом).

Цікаво, що за рік до високосного найкоротший день припадає на 22 грудня. Наприклад, зверніть увагу на дати зимового сонцестояння на наступні 5 років:

2023 – 22 грудня;

2024 – 21 грудня;

2025 – 21 грудня;

2026 – 21 грудня;

2027 – 22 грудня;

2028 – 21 грудня.

Зимове сонцестояння: як найкоротший день відзначається у світі