Із настанням зимової холодної погоди ми постійно чекаємо, коли дні знову стануть принаймні трохи довшими. Багато людей хочуть більше насолоджуватися світлом у цей холодний сезон.
Таке відбувається після зимового сонцестояння – найкоротшого дня року. Коли настане найкоротший день 2023 – читайте в матеріалі.
Найкоротший день 2023 року
У найкоротший день ми можемо побачити унікальне явище, яке можемо спостерігати тільки раз на рік – зимове сонцестояння. Це момент, коли сонце проходить на найбільшій кутовій відстані від небесного екватора, через південну точку екліптики або через північну точку екліптики.
Найкоротший день 2023 року буде 22 грудня. А сонцестояння відбудеться 22 грудня о 05:27 (за київським часом).
Цікаво, що за рік до високосного найкоротший день припадає на 22 грудня. Наприклад, зверніть увагу на дати зимового сонцестояння на наступні 5 років:
- 2023 – 22 грудня;
- 2024 – 21 грудня;
- 2025 – 21 грудня;
- 2026 – 21 грудня;
- 2027 – 22 грудня;
- 2028 – 21 грудня.
Зимове сонцестояння: як найкоротший день відзначається у світі
- Фестиваль Данджі. Слово перекладається з китайської як вершина зими або день зимового сонцестояння. В азіатських країнах в цей день святкують початок приходу весни. З особливим задоволенням, це свято відзначається в Кореї, Японії та Китаї. У цей день вони збираються сім’єю та готують спеціальні страви.
- Ялда. Це назва фестивалю іранського походження найдовшої та найтемнішої ночі. У день зимового сонцестояння всі близькі збираються разом, накривають на стіл і читають поезію до сходу сонця. Головне – подавати фрукти на стіл (кавуни та гранати). На їхню думку, червоний колір означає світанок і яскраве життя.