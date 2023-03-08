8 березня у світі святкують День жінок, проте багато хто з нас задається запитанням – коли Міжнародний день чоловіків. Так ось, це свято припадає на 19 листопада.

Уперше Міжнародний день чоловіків відзначили в Тринідаді і Тобаго (острівна держава в південній частині Карибського моря) в 1999 році. Через деякий час він знайшов підтримку в Австралії, країнах Карибського басейну, Північної Америки, Близького Сходу, Європи та ООН.

Головна мета свята – привернути увагу до дискримінації чоловіків і до проблем нерівності статей.

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Як святкують Міжнародний день чоловіків в Україні

День чоловіків відзначають у понад 50 країнах світу, в Україні останнім часом він також стає популярним.

Зрозуміло, що дата 19 листопада не така популярна, як 8 березня, однак це поки що.

Як таких традицій святкування Міжнародного дня чоловіків в Україні – немає, оскільки дата не популярна. Однак якщо подумати, вона може стати ідентичною Міжнародному жіночому дню.

Зазвичай, у такі свята дарують чоловікам подарунки, говорять приємні слова та нагадують про їхню важливість у сучасному світі. Адже не варто говорити, скільки чоловіки робили і роблять для нас зараз?

Виходить, що можна накрити святковий стіл, підготувати презенти або, якщо ви не поруч, відправити приємні слова в месенджері.