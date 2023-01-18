Масляна – народне свято, яке символізує догляд зими та настання весни. Подія триває цілий тиждень, і за ці дні потрібно дотримуватися традицій та правил.

Проте свято залежить від Великодня, тож дата початку та кінця з кожним роком нова. Саме час дізнатися, коли Масляна в 2023 році.

Традиційно, Масляна – це останній тиждень перед Великим постом. Так, святковий тиждень починається на 56 день до Великодня, який у 2023 році припадає на 16 квітня.

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Календар показує, що Масляна починається у понеділок 20 лютого, а закінчиться у неділю 26 лютого.

За цей тиждень вірянам потрібно багато чого встигнути. Наприклад, обмежити себе в їжі – не можна їсти м’ясо. Проте вітаються млинці, та й молочна продукція та яйця. Потрібно наїстися всім цим перед постом, який триватиме аж до Великодня і закінчиться 15 квітня.

Сама суть Масляної – віряни проводжають зиму, що йде, і радіють весні. Що ж до млинців, то вони пов’язані з богом Сонця Ярило, і під кінець святкового тижня було прийнято спалювати опудало Мару.

Весь 2023 принесе багато свят українцям. Краще підготуватися до них заздалегідь, щоб провести їх у родинному колі або близьких, або навіть взяти відпустку. Ознайомитись із календарем церковних свят 2023 року можна на Фактах ICTV.