Китайський Новий рік є унікальним святом для мільйонів жителів Китаю. На відміну від звичного для нас формату святкування, жителі Китаю відзначають його 16 днів — цей період вважається своєрідними канікулами через величезну кількість вихідних.

Факти ICTV розкажуть, коли Китайський Новий рік, про традиції його святкування та повір’я.

Згідно з китайським календарем, він настане 1 лютого 2022 року. За традицією, мільйони людей відзначатимуть його з 31 січня до 15 лютого.

Як відзначають Китайський Новий рік

Жителі Китаю мають свої усталені правила, присвячені цій події. Наприклад, за тиждень до свята заведено прибирати будинки, закуповуватися продуктами та прикрашати свої двері парними побажаннями. Напередодні Китайського Нового року часто насолоджуються сімейною вечерею та не сплять допізна.

Вже 1 лютого на вулицях міст відбуваються запуски феєрверків та петард, а також підношення їжі предкам. Наступного дня заведено ходити в гості до родичів та насолоджуватися відпочинком. Вже 15 лютого, в останній день святкування, жителі Китаю їдять солодкі пиріжки з клейкого борошна та запускають велику кількість феєрверків.

Згідно з китайським зодіаком, дуже скоро почнеться рік Тигра, який повинен принести всім успіх. Він триватиме з 1 лютого 2022 року до 21 січня 2023 року.

У цей період вдалими числами будуть: 1, 3 та 4. Вибір кольору цього року також може вплинути на долю. Наприклад, щасливими вважатимуться сині, сірі, помаранчеві та білі відтінки. Краще уникати коричневого кольору — він приноситиме лише невдачу.

В Україні вже з грудня почнуть готуватися до Нового року — прикрашати ялинку, запрошувати друзів та готувати смачні страви. Оскільки символ 2022 року — Тигр, меню повинне відповідати смакам цієї тварини. Які салати варто приготувати на Новий рік 2022, читайте у матеріалі Фактів ICTV.