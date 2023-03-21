Песах – давнє свято юдейської культури, яке часто прирівнюють до християнського Великодня. Проте різницю можна побачити вже в історії свята, його особливостях святкування та мотивах.

Факти ICTV розповідають, коли відзначають Песах у 2023 році та що відомо про це свято.

Коли святкують Песах 2023

Починають відзначати це свято на 14-й день весняного місяця нісан, який в єврейському релігійному календарі є першим місяцем року. Святкують Песах протягом семи днів в Ізраїлі та восьми днів поза його межами.

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Песах у 2023 році починається ввечері 5 квітня і закінчується ввечері 12 квітня. Якщо говорити про Песах за межами Ізраїлю, то святкування закінчується 13 квітня.

Історія свята Песах

Песах – юдейське свято, присвячене звільненню єврейського народу з рабства. Довгий час євреї були в рабстві у єгиптян. Тоді Бог звелів Мойсею повернутись в Єгипет і вимагати відпустити цей народ. Але фараон відмовився. За це Господь обрушив на країну десять лих.

Після десятої кари, коли померли всі первістки єгиптян та їхньої худоби, фараон наказав ізраїльтянам покинути його землю. Згідно із Старим Завітом, всі катастрофи, що були направлені Богом, оминули будинки євреїв.

Як святкують Песах

Святкування триває тиждень. В перший і другий дні на вечерю (седер) збирається вся родина. Також запрошують всіх, хто немає сімʼї, і нужденних. Вони читають молитви і подають на стіл спеціальні страви:

маца (прісний “хліб бідності”), який начебто їли євреї в Єгипті;

марор (гірка зелень) – символізує біль і гіркоту рабства;

бейця (варені яйця) – символ життя;

харосет (терті яблука, горіхи, фініки) – символ глини, з якої євреї робили цеглу;

зроа (смажена баранина, яку не їдять) – символ жертвопринесення в Єгипті;

підсолена вода – символ сліз, пролитих у рабстві.

Також подають батат, фаршировану рибу тощо.

Під час вечері кожен має випити чотири склянки вина або виноградного соку, що символізують обіцянки Бога єврейському народу. Випивають вино напівлежачи, опираючись на ліву руку. Недоторканним залишають пʼятий келих, призначений для пророка Еліяху, який повинен повернутися на Землю перед Песахом і сповістити про настання Господнього дня.

В кінці вечері обовʼязково зʼїдається маца.

Що заборонено на Песах

У цей період заборонено їсти будь-які страви, приготовані на заквасці чи за допомогою бродіння (хамець), наприклад хліб. Окрім цього, хамець навіть не можна зберігати вдома під час святкування.

В перший та останній дні святкування заборонено виконувати будь-яку роботу.