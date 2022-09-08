День вчителя 2022 в Україні припадає на 2 жовтня. Це професійне свято щорічно відзначається у першу неділю жовтня, через місяць після того, як у школах розпочався навчальний процес.

Напередодні дня вчителя, у п’ятницю, у кожній українській школі щорічно проводяться святкові заходи, діти приходять до установ з осінніми квітами і вітають своїх вчителів.

У деяких школах заведено у цей день обмінюватися ролями: учні старших класів проводять уроки, а вчителі відпочивають.

Зараз дивляться

Читайте також: Іменна ручка і сертифікат: найкращі ідеї для подарунків на День вчителя

У неділю українські вчителі відзначають професійне свято вже у колі родини або друзів.