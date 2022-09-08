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Коли День вчителя 2022 в Україні

8 Вересня 2022, 12:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Коли День вчителя 2022 в Україні

День вчителя 2022 в Україні припадає на 2 жовтня. Це професійне свято щорічно відзначається у першу неділю жовтня, через місяць після того, як у школах розпочався навчальний процес.

Напередодні дня вчителя, у п’ятницю, у кожній українській школі щорічно проводяться святкові заходи, діти приходять до установ з осінніми квітами і вітають своїх вчителів.

У деяких школах заведено у цей день обмінюватися ролями: учні старших класів проводять уроки, а вчителі відпочивають.

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У неділю українські вчителі відзначають професійне свято вже у колі родини або друзів.

 

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