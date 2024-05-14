День сина в Україні почали святкувати недавно. Концепція свята з’явилася у 2014 році за пропозицією Guardian News & Media Limited під час святкування Міжнародного дня чоловіків.

Дізнаймося, коли День сина в Україні у 2024 році – читайте детальніше на Фактах ICTV.

День сина в Україні: коли святкується

Міжнародний день сина – це тепле родинне свято, що подібне до Дня батька та Дня матері. Цього дня батьки мають можливість привітати синів, виразити свою любов та вкотре показати, наскільки вони для них важливі.

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День сина в Україні та в інших країнах щорічно святкується 22 листопада.

Мета цього дня – створення сімейного свята, яке святкується вдома, у колі близьких людей. У Міжнародний день сина батьки вітають синів незалежно від віку.

День сина 2024 – це чудова нагода висловити теплі вітання і вручити подарунки, а також нагадати синам про безмежну любов.

Батько й мати мають передати хлопчикам сімейні цінності та основні навички, які є незамінними для їхнього майбутнього.