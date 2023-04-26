6 травня віряни відзначають День святого Юрія Змієборця.
Також в цей день святкують іменини усі чоловіки з іменем Юрій.
День святого Юрія – історія
Святий Юрій народився в заможній, набожній родині. В дорослому віці пішов служити й отримав чин старшого воєначальника. Під час служби Юрій побачив несправедливе ставлення до християн і тоді вголос назвав себе вірянином і виголосив промову на захист Христа.
Цар звелів катувати Юрія, поки він не змінить віру на язичництво. Проте навіть важкі рани не переконали воїна. Тоді з неба спустився ангел, який зцілив його. Коли побачили, що преподобного неможливо зламати, йому вирішили відрубати голову.
Що не можна робити на святого Юрія
Як і в інші церковні свята, День Юрія має свої заборони.
- Вважається, що в День святого Юрія не можна користуватися гребінцями. Їх потрібно ховати, щоб не попадалися на очі.
- Якщо в цей день користуватися гребінцем або відрізати волосся, воно стане слабким і може почати випадати.
- Заборонено лаятися і кричати, адже тоді вас може вбити блискавка.
- Не можна вʼязати, шити і навіть тримати вироби з вовни в руках, щоб вовки не перегризли отару овець.
Прикмети на святого Юрія 2023
- Якщо в цей день буде тепла роса – скоро прийде справжнє літо.
- Якщо на Юрія дощить – в усіх буде хліб.
- Якщо під час богослужіння гримить або чути ворону – буде поганий врожай.
- Хто почує зозулю — матиме гроші в кишені цілий рік.
- На Юрія потрібно сіяти редьку, тоді вона буде соковита.
- Якщо зʼявилося багато хрущів – буде добрий врожай.
- В цей день збираються зграї комарів – очікуйте потепління.
- Якщо спочатку була погана погода, а потім покращилася – будуть хороші пізні посіви.
Привітання з Днем ангела Юрія
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Сильний, сміливий, незалежний,
Ти, як Зевс, непереможний.
Ми тобі бажаємо, Юрію,
Жити як цар, як Алладін.
Нехай не пропадає жага
Вражень, життя, нехай
Для тебе відкриті двері
У сади радості й почуттів.
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Нехай вдача пронесеться
По всім житті бурею,
А ти в епіцентр потрап
До неї швидше, Юрію!
Нехай підхопить вітер щастя,
Завірюха грошей нехай замете,
Ураган любові й краси
Дах нехай геть знесе.
*****
Юрій – ім’я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Юрія,
Щоб, як цар, він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.
*****
Хай ангел завжди тебе оберігає,
І в усьому завжди тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
*****
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв’я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.