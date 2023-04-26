6 травня віряни відзначають День святого Юрія Змієборця.

Також в цей день святкують іменини усі чоловіки з іменем Юрій.

День святого Юрія – історія

Святий Юрій народився в заможній, набожній родині. В дорослому віці пішов служити й отримав чин старшого воєначальника. Під час служби Юрій побачив несправедливе ставлення до християн і тоді вголос назвав себе вірянином і виголосив промову на захист Христа.

Цар звелів катувати Юрія, поки він не змінить віру на язичництво. Проте навіть важкі рани не переконали воїна. Тоді з неба спустився ангел, який зцілив його. Коли побачили, що преподобного неможливо зламати, йому вирішили відрубати голову.

Що не можна робити на святого Юрія

Як і в інші церковні свята, День Юрія має свої заборони.

Вважається, що в День святого Юрія не можна користуватися гребінцями. Їх потрібно ховати, щоб не попадалися на очі.

Якщо в цей день користуватися гребінцем або відрізати волосся, воно стане слабким і може почати випадати.

Заборонено лаятися і кричати, адже тоді вас може вбити блискавка.

Не можна вʼязати, шити і навіть тримати вироби з вовни в руках, щоб вовки не перегризли отару овець.

Прикмети на святого Юрія 2023

Якщо в цей день буде тепла роса – скоро прийде справжнє літо.

Якщо на Юрія дощить – в усіх буде хліб.

Якщо під час богослужіння гримить або чути ворону – буде поганий врожай.

Хто почує зозулю — матиме гроші в кишені цілий рік.

На Юрія потрібно сіяти редьку, тоді вона буде соковита.

Якщо зʼявилося багато хрущів – буде добрий врожай.

В цей день збираються зграї комарів – очікуйте потепління.

Якщо спочатку була погана погода, а потім покращилася – будуть хороші пізні посіви.

Привітання з Днем ангела Юрія

*****

Сильний, сміливий, незалежний,

Ти, як Зевс, непереможний.

Ми тобі бажаємо, Юрію,

Жити як цар, як Алладін.

Нехай не пропадає жага

Вражень, життя, нехай

Для тебе відкриті двері

У сади радості й почуттів.

*****

Нехай вдача пронесеться

По всім житті бурею,

А ти в епіцентр потрап

До неї швидше, Юрію!

Нехай підхопить вітер щастя,

Завірюха грошей нехай замете,

Ураган любові й краси

Дах нехай геть знесе.

*****

Юрій – ім’я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Юрія,

Щоб, як цар, він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

*****

Хай ангел завжди тебе оберігає,

І в усьому завжди тобі допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

*****

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв’я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.