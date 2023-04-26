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Коли День святого Юрія 2023: історія, традиції і привітання

26 Квітня 2023, 18:50
Асоян Каріна редакторка стрічки
день ангела юрія
Джерело: Unsplash

6 травня віряни відзначають День святого Юрія Змієборця.

Також в цей день святкують іменини усі чоловіки з іменем Юрій.

День святого Юрія – історія

Святий Юрій народився в заможній, набожній родині. В дорослому віці пішов служити й отримав чин старшого воєначальника. Під час служби Юрій побачив несправедливе ставлення до християн і тоді вголос назвав себе вірянином і виголосив промову на захист Христа.

Цар звелів катувати Юрія, поки він не змінить віру на язичництво. Проте навіть важкі рани не переконали воїна. Тоді з неба спустився ангел, який зцілив його. Коли побачили, що преподобного неможливо зламати, йому вирішили відрубати голову.

Що не можна робити на святого Юрія

Як і в інші церковні свята, День Юрія має свої заборони.

  • Вважається, що в День святого Юрія не можна користуватися гребінцями. Їх потрібно ховати, щоб не попадалися на очі.
  • Якщо в цей день користуватися гребінцем або відрізати волосся, воно стане слабким і може почати випадати.
  • Заборонено лаятися і кричати, адже тоді вас може вбити блискавка.
  • Не можна вʼязати, шити і навіть тримати вироби з вовни в руках, щоб вовки не перегризли отару овець.

Прикмети на святого Юрія 2023

  • Якщо в цей день буде тепла роса – скоро прийде справжнє літо.
  • Якщо на Юрія дощить – в усіх буде хліб.
  • Якщо під час богослужіння гримить або чути ворону – буде поганий врожай.
  • Хто почує зозулю — матиме гроші в кишені цілий рік.
  • На Юрія потрібно сіяти редьку, тоді вона буде соковита.
  • Якщо зʼявилося багато хрущів – буде добрий врожай.
  • В цей день збираються зграї комарів – очікуйте потепління.
  • Якщо спочатку була погана погода, а потім покращилася – будуть хороші пізні посіви.

Привітання з Днем ангела Юрія

*****

Сильний, сміливий, незалежний,
Ти, як Зевс, непереможний.
Ми тобі бажаємо, Юрію,
Жити як цар, як Алладін.
Нехай не пропадає жага
Вражень, життя, нехай
Для тебе відкриті двері
У сади радості й почуттів.

*****

Нехай вдача пронесеться
По всім житті бурею,
А ти в епіцентр потрап
До неї швидше, Юрію!
Нехай підхопить вітер щастя,
Завірюха грошей нехай замете,
Ураган любові й краси
Дах нехай геть знесе.

*****

Юрій – ім’я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Юрія,
Щоб, як цар, він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.

*****

Хай ангел завжди тебе оберігає,
І в усьому завжди тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.

*****

Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв’я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.

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