Донька – найважливіша людина для батьків. Від самого народження донечка стає справжньою гордістю для татка та маленькою радістю для мами.

Коли в Україні святкують День доньки 2023, історія свята та оригінальні привітання для донечки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

День доньки 2023 в Україні – дата свята

Всесвітній День дочки святкують 12 січня, а Міжнародний день дочки відзначають 25 квітня. В Україні заведено вітати своїх донечок саме 25 квітня. У 2023 році цей день припадає на вівторок.

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Насправді це свято не надто популярне, проте завжди несе тепло та любов.

День доньки в Україні – це неофіційне свято, проте за останні кілька років воно набуло широкої популярності, особливо в соцмережах.

Щороку 25 квітня в інтернеті можна натрапити на безліч картинок і різноманітних привітань до Дня доньки.

День доньки: історія свята

Достеменно невідомо, як виникло це свято та чому воно припадає саме на такі дати. В мережі можна знайти безліч різних дат святкування Дня доньки, адже кожна країна відзначає по-своєму.

Проте започаткування свята приписують чоловікам з Індії, які вирішили відзначати День доньки, аби вшанувати своїх донечок.

Після тренування в YMCA, за чашкою чаю, Гурчаран Сінгх Бхатій, Чаран Кхер, Дідар Сінгх Панн та Сатьє Дас вирішили, що треба якось вшанувати своїх дочок, ймовірно, так і зʼявилося свято.

В Україні ж День доньки не є офіційним, тому більшість його не святкує. Натомість Міжнародний день доньки – важливий день, коли можна “вклонитися” своїм донечкам, які є джерелом любові та щастя в сім’ї.

Ідеї привітань із Днем доньки 2023

Щоби зробити приємно найдорожчій людині, можна надіслати донечці святкову листівку чи смс.

Ось кілька приємних повідомлень:

Вітаю тебе, моя мила донечко! Бажаю душевного сяйва, краси навколо та щастя у кожному моменті життя! Прекрасного настрою, удачі й любові. Нехай тебе завжди оточують добрі люди!

***

З Днем доньки, люба наша дівчинко! Щиро вітаємо тобі зі святом! Ти – наша радість, гордість та щастя! Нехай кожен новий день приносить тобі щастя, зустрічай людей з посмішкою та ніколи не здавайся! Ти заслуговуєш на усе найпрекрасніше!

***

Донечко, хочу побажати тобі любові, щастя, удачі, здійснення усіх заповітних мрії, натхнення та радості. Ти щастя для нас! Будь щаслива!

***

Вітаю з днем дочки! Бажаю теплоти, затишку, турботи в душі, в сім’ї. Бажаю багато позитивних емоцій і моментів. Бажаю кайфувати від життя, отримувати задоволення. Бажаю подорожувати і пізнавати світ

***

Люба наша донечко,

Сяй, неначе сонечко,

Як веселка, вигравай,

Як промінчик, зігрівай!

Щебечи, неначе пташка,

Розквітай, як та ромашка,

Як тополька, будь струнка,

Як струмочок, будь дзвінка,

Будь, неначе вир, бурхлива!

Люба доню, будь щаслива

***

Наше сонечко! Вітаю тебе з Днем донечки! Нехай кожен день буде наповнений щастям, радістю та натхнення! Творчої вдачі, успіхів у всіх починаннях та безмежної любові від світу!

***

Найщиріші всі слова для тебе,

Доню моя рідна, чарівна!

Доля буде хай у тебе щедра,

Щастям обдаровує сповна!

Будь розумна, гарна і успішна,

Хай не сходить посмішка з лиця.

Радості, веселощів і сміху,

Кольоровим буде хай життя!

Також можна надіслати доньці святкову листівку!

Що подарувати донечці на День дочки 2023?

Є багато способів зробити доньці приємно та привітати її зі святом. Наприклад, можна подарувати їй: