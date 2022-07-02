День бухгалтера в Україні – важливе свято у нашій країні. Цього дня варто привітати фахіввців, які потрібні для кожної компанії та організації.

2022 року дата святкування залишається незмінною – щоліта з 2004 року бухгалтери отримують привітання від своїх колег, близьких та керівництва.

Коли в Україні День бухгалтера – далі у матеріалі.

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Не секрет, що День бухгалтера щороку відзначають 16 липня. У 2018 році трохи змінилася суть свята – у середині літа свій день також відзначають і аудитори, які виконують не менш важливу роботу.

Це свято не варто плутати з Міжнародним Днем Бухгалтера – воно відзначається щороку 10 листопада з 1972 року.

Суть свята – нагадати про важливість професій бухгалтерів та аудиторів. Це стосується й студентів, які лише мають намір освоїти тонкощі цієї нелегкої роботи.

Традиційно, у багатьох компаніях влаштовують різноманітні кооперативи, де співробітники спілкуються у невимушеній атмосфері. Багато керівників нагороджують найстаріших співробітників преміями чи словами подяки.

Липень приніс українцям величезну кількість професійних свят – свій день відзначатимуть податківці, рибалки та журналісти. Ознайомитися з календарем свят липня 2022 року можна на Фактах ICTV.