День батька можна вважати міжнародним “професійним” святом татусів. В Україні, як і в більшості країн, День батька відзначають у третю неділю червня.
Коли День батька в Україні 2024
Раніше в Україні День батька неформально святкували в третю неділю червня або у третю неділю вересня. Але з 2019 п’ятий президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким День батька став офіційним святом і відзначається саме в третю неділю червня.
У 2024 році День батька в Україні припадає на 16 червня.
Є також неофіційне свято – Всенародний День батька. Дату запропоновано низкою громадських організацій і встановлено у третю неділю вересня. Цьогоріч воно припадає на 15 вересня.
Історія виникнення свята
Свято батька бере свій початок з 1909 року. Ініціаторкою створення стала жінка з міста Спокана, штату Вашингтон – Сонора Додд.
Під час церемонії до Дня матері, що на той час вже було офіційним святом в США, Сонора згадала про свого батька Вільяма. Після смерті дружини він самотужки виховах шістьох дітей.
На знак поваги і вдячності до батька, Сонора звернулась до міської ради з пропозицією заснувати нове свято – День батька. Ідея була схвалена і дату встановили на 5 червня – день народження Вільяма, батька Сонори. Проте підготовка до свята затягнулась і вперше його відзначили 19 червня 1910 року.
Згодом, ідею підтримали інші штати, а вже з 1966-го День батька став офіційним святом в Америці. До 2012 року в третю наділю червня це свято відзначали вже понад 28 країн світу.
Також є країни, в яких це свято встановлено на інші дати:
- Польща – 23 червня;
- Італія, Іспанія, Португалія – 19 березня;
- Південна Корея – 8 травня (спільне свято батька і матері).
Що можна подарувати на День батька
На День батька заведено дарувати різні подарунки: від практичних – до дрібниць, виготовлених руками дітей.
Якщо батько любить рибалити:
- можете влаштувати спільний похід на озеро
- подарувати вудку
- термосумку
- органайзер для снастей
- набір блешень
- рюкзак
- термокружку
- надувний човен
- дорожній рибальський набір
- електронну приманку для риби
- намет для зимової риболовлі
- коропове крісло
- гумові чоботу, термобілизну, дощовик тощо
- захват для риби
- підводну камеру
- гарпун для підводного полювання
- котушку на спінінг
- кораблик для підгодовування риби
- bluetooth-поплавок.
Якщо батько любить автомобілі:
- навігатор
- відеореєстратор
- радар-детектор
- атомобільний холодильник
- атопилосос
- парктроніки
- автомобільний термометр
- зимовий набір для боротьби із снігом
- сертифікат на автомийку
- утримувач для смартфона
- салонний зволожувач повітря.
Якщо батько любить спорт:
- кухонні ваги
- баф
- бездротові навушники
- спортивну сумку, рюкзак
- рушники
- фіксувальний пояс
- сертифікат у тренажерний зал
- гантелі
- килимок для тренувань
- боксерські рукавички, рукавички для спортзалу
- настільний футбол, хокей
- мʼяч
- вітамінні комплекси
- настільний теніс
- кросівки.
Якщо батько – військовий:
- термобілизну
- тактичний рюкзак
- спальний мішок
- флягу
- компас
- термос
- портативні зарядні пристрої
- мультитул
- засоби гігієни
- продукти харчування
- берці сезонні
- камуфляжну форму
- намети темного кольору
- бінокль
- ліхтарики тактичні
- рацію
- сухий спирт
- медикаменти
- цигарки
- прилад нічного бачення
- фільтр для очищення води
- тепловізор
- маскувальну сітку.
Інші універсальні подарунки:
- набір для лазні
- сейф
- гамак
- набір келихів
- дартс
- намет
- кавомолку
- електрогриль
- годинник
- набір інструментів для гриля
- краватку
- гаманець
- TV-підписку
- масаж
- ексклюзивний алкоголь.
Також універсальним і простим подарунком може бути родинна фотосесія, фотоальбом, малюнок та інші речі, зроблені власноруч.
День батька: привітання у віршах
З Днем батька я тебе вітаю, татку!
Тобі бажаю здійснення всіх мрій,
Нехай у тебе все буде в порядку,
Щасливим будь, рідненький батьку мій!
***
Тебе зі святом я вітаю, тату!
І дякую за все, що ти робив:
Бо вклав у мене цінностей багато,
Хоч іноді по справі і сварив!
На тебе я дивлюсь і розумію,
Що є мені іще куди рости…
Та знай – одну в житті я маю мрію:
Таким я хочу стати, як і ти!
***
Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.