День батька можна вважати міжнародним “професійним” святом татусів. В Україні, як і в більшості країн, День батька відзначають у третю неділю червня.

Коли День батька в Україні 2024

Раніше в Україні День батька неформально святкували в третю неділю червня або у третю неділю вересня. Але з 2019 п’ятий президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким День батька став офіційним святом і відзначається саме в третю неділю червня.

У 2024 році День батька в Україні припадає на 16 червня.

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Є також неофіційне свято – Всенародний День батька. Дату запропоновано низкою громадських організацій і встановлено у третю неділю вересня. Цьогоріч воно припадає на 15 вересня.

Історія виникнення свята

Свято батька бере свій початок з 1909 року. Ініціаторкою створення стала жінка з міста Спокана, штату Вашингтон – Сонора Додд.

Під час церемонії до Дня матері, що на той час вже було офіційним святом в США, Сонора згадала про свого батька Вільяма. Після смерті дружини він самотужки виховах шістьох дітей.

На знак поваги і вдячності до батька, Сонора звернулась до міської ради з пропозицією заснувати нове свято – День батька. Ідея була схвалена і дату встановили на 5 червня – день народження Вільяма, батька Сонори. Проте підготовка до свята затягнулась і вперше його відзначили 19 червня 1910 року.

Згодом, ідею підтримали інші штати, а вже з 1966-го День батька став офіційним святом в Америці. До 2012 року в третю наділю червня це свято відзначали вже понад 28 країн світу.

Також є країни, в яких це свято встановлено на інші дати:

Польща – 23 червня;

Італія, Іспанія, Португалія – 19 березня;

Південна Корея – 8 травня (спільне свято батька і матері).

Що можна подарувати на День батька

На День батька заведено дарувати різні подарунки: від практичних – до дрібниць, виготовлених руками дітей.

Якщо батько любить рибалити:

можете влаштувати спільний похід на озеро

подарувати вудку

термосумку

органайзер для снастей

набір блешень

рюкзак

термокружку

надувний човен

дорожній рибальський набір

електронну приманку для риби

намет для зимової риболовлі

коропове крісло

гумові чоботу, термобілизну, дощовик тощо

захват для риби

підводну камеру

гарпун для підводного полювання

котушку на спінінг

кораблик для підгодовування риби

bluetooth-поплавок.

Якщо батько любить автомобілі:

навігатор

відеореєстратор

радар-детектор

атомобільний холодильник

атопилосос

парктроніки

автомобільний термометр

зимовий набір для боротьби із снігом

сертифікат на автомийку

утримувач для смартфона

салонний зволожувач повітря.

Якщо батько любить спорт:

кухонні ваги

баф

бездротові навушники

спортивну сумку, рюкзак

рушники

фіксувальний пояс

сертифікат у тренажерний зал

гантелі

килимок для тренувань

боксерські рукавички, рукавички для спортзалу

настільний футбол, хокей

мʼяч

вітамінні комплекси

настільний теніс

кросівки.

Якщо батько – військовий:

термобілизну

тактичний рюкзак

спальний мішок

флягу

компас

термос

портативні зарядні пристрої

мультитул

засоби гігієни

продукти харчування

берці сезонні

камуфляжну форму

намети темного кольору

бінокль

ліхтарики тактичні

рацію

сухий спирт

медикаменти

цигарки

прилад нічного бачення

фільтр для очищення води

тепловізор

маскувальну сітку.

Інші універсальні подарунки:

набір для лазні

сейф

гамак

набір келихів

дартс

намет

кавомолку

електрогриль

годинник

набір інструментів для гриля

краватку

гаманець

TV-підписку

масаж

ексклюзивний алкоголь.

Також універсальним і простим подарунком може бути родинна фотосесія, фотоальбом, малюнок та інші речі, зроблені власноруч.

День батька: привітання у віршах

З Днем батька я тебе вітаю, татку!

Тобі бажаю здійснення всіх мрій,

Нехай у тебе все буде в порядку,

Щасливим будь, рідненький батьку мій!

***

Тебе зі святом я вітаю, тату!

І дякую за все, що ти робив:

Бо вклав у мене цінностей багато,

Хоч іноді по справі і сварив!

На тебе я дивлюсь і розумію,

Що є мені іще куди рости…

Та знай – одну в житті я маю мрію:

Таким я хочу стати, як і ти!

***

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.