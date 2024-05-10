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Коли День батька в Україні 2024: дата і привітання

10 Травня 2024, 15:48
Асоян Каріна редакторка стрічки
День тата в Україні 2023
Джерело: Unsplash

День батька можна вважати міжнародним “професійним” святом татусів. В Україні, як і в більшості країн, День батька відзначають у третю неділю червня.

Коли День батька в Україні 2024

Раніше в Україні День батька неформально святкували в третю неділю червня або у третю неділю вересня. Але з 2019 п’ятий президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким День батька став офіційним святом і відзначається саме в третю неділю червня.

У 2024 році День батька в Україні припадає на 16 червня. 

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Є також неофіційне свято – Всенародний День батька. Дату запропоновано низкою громадських організацій і встановлено у третю неділю вересня. Цьогоріч воно припадає на 15 вересня.

Історія виникнення свята

Свято батька бере свій початок з 1909 року. Ініціаторкою створення стала жінка з міста Спокана, штату Вашингтон – Сонора Додд.

Під час церемонії до Дня матері, що на той час вже було офіційним святом в США, Сонора згадала про свого батька Вільяма. Після смерті дружини він самотужки виховах шістьох дітей.

На знак поваги і вдячності до батька, Сонора звернулась до міської ради з пропозицією заснувати нове свято – День батька. Ідея була схвалена і дату встановили на 5 червня – день народження Вільяма, батька Сонори. Проте підготовка до свята затягнулась і вперше його відзначили 19 червня 1910 року.

Згодом, ідею підтримали інші штати, а вже з 1966-го День батька став офіційним святом в Америці. До 2012 року в третю наділю червня це свято відзначали вже понад 28 країн світу.

Також є країни, в яких це свято встановлено на інші дати:

  • Польща – 23 червня;
  • Італія, Іспанія, Португалія – 19 березня;
  • Південна Корея – 8 травня (спільне свято батька і матері).

Що можна подарувати на День батька

На День батька заведено дарувати різні подарунки: від практичних – до дрібниць, виготовлених руками дітей.

Якщо батько любить рибалити:

  • можете влаштувати спільний похід на озеро
  • подарувати вудку
  • термосумку
  • органайзер для снастей
  • набір блешень
  • рюкзак
  • термокружку
  • надувний човен
  • дорожній рибальський набір
  • електронну приманку для риби
  • намет для зимової риболовлі
  • коропове крісло
  • гумові чоботу, термобілизну, дощовик тощо
  • захват для риби
  • підводну камеру
  • гарпун для підводного полювання
  • котушку на спінінг
  • кораблик для підгодовування риби
  • bluetooth-поплавок.

Якщо батько любить автомобілі:

  • навігатор
  • відеореєстратор
  • радар-детектор
  • атомобільний холодильник
  • атопилосос
  • парктроніки
  • автомобільний термометр
  • зимовий набір для боротьби із снігом
  • сертифікат на автомийку
  • утримувач для смартфона
  • салонний зволожувач повітря.

Якщо батько любить спорт:

  • кухонні ваги
  • баф
  • бездротові навушники
  • спортивну сумку, рюкзак
  • рушники
  • фіксувальний пояс
  • сертифікат у тренажерний зал
  • гантелі
  • килимок для тренувань
  • боксерські рукавички, рукавички для спортзалу
  • настільний футбол, хокей
  • мʼяч
  • вітамінні комплекси
  • настільний теніс
  • кросівки.

Якщо батько – військовий:

  • термобілизну
  • тактичний рюкзак
  • спальний мішок
  • флягу
  • компас
  • термос
  • портативні зарядні пристрої
  • мультитул
  • засоби гігієни
  • продукти харчування
  • берці сезонні
  • камуфляжну форму
  • намети темного кольору
  • бінокль
  • ліхтарики тактичні
  • рацію
  • сухий спирт
  • медикаменти
  • цигарки
  • прилад нічного бачення
  • фільтр для очищення води
  •  тепловізор
  • маскувальну сітку.

Інші універсальні подарунки:

  • набір для лазні
  • сейф
  • гамак
  • набір келихів
  • дартс
  • намет
  • кавомолку
  • електрогриль
  • годинник
  • набір інструментів для гриля
  • краватку
  • гаманець
  • TV-підписку
  • масаж
  • ексклюзивний алкоголь.

Також універсальним і простим подарунком може бути родинна фотосесія, фотоальбом, малюнок та інші речі, зроблені власноруч.

День батька: привітання у віршах

З Днем батька я тебе вітаю, татку!
Тобі бажаю здійснення всіх мрій,
Нехай у тебе все буде в порядку,
Щасливим будь, рідненький батьку мій!

***

Тебе зі святом я вітаю, тату!
І дякую за все, що ти робив:
Бо вклав у мене цінностей багато,
Хоч іноді по справі і сварив!

На тебе я дивлюсь і розумію,
Що є мені іще куди рости…
Та знай – одну в житті я маю мрію:
Таким я хочу стати, як і ти!

***

Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.

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