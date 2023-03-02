День бабусь – ще одна тепла сімейна дата, присвячена мамам наших батьків. Дата свята – це просто привід нагадати своїм бабусям про любов до них і подякувати за те, скільки часу вони проводили з вами в дитинстві. Робити це можна і потрібно не тільки в певне число, а завжди.

Коли День бабусі 2023

Коли День бабусь 2023? Варто зазначити, що в усьому світі його відзначають у різні дати. У Польщі вітають бабусь 21 січня, у Франції – 5 березня, у США День бабусь і дідусів – 10 вересня, в Італії – 2 жовтня, ООН відзначає Міжнародний день літніх людей 1 жовтня.

Коли День бабусі 2023 в Україні

В Україні День бабусь і дідусів відзначають 28 жовтня, а от свят окремо лише для бабусь чи для дідусів – немає. Тому вітати батьків своїх мам і тат згідно з календарем у нашій країні варто восени.

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Як святкують День бабусі – традиції свята

Мета свята – показати старшим, що вони є важливою частиною вашого життя, що ви їх любите, цінуєте, поважаєте і ніколи не забуваєте.

Існує традиція на День бабусь і дідусів дарувати їм квіти в кашпо, найчастіше рослини вибирають зі змістом. Наприклад, гібіскус – процвітання і довголіття, герань – стабільність і благополуччя, гербера – гарний настрій.

Також цього дня вся сім’я збирається за святковим столом, розмовляє, переглядає альбоми і висловлює слова подяки.