Лише раз на рік ми можемо спостерігати унікальне явище – літнє сонцестояння. Це момент, коли Сонце у своєму русі по екліптиці потрапляє до найпівнічнішої її точки, або до найпівденнішої точки екліптики.

Для нас це означає, що саме в цей період можемо спостерігати найдовший день і найкоротшу ніч у році. Коли буде найдовший день 2023 – читайте у матеріалі.

Коли буде найдовший день у році 2023

Найдовший день і найкоротша ніч – це День літнього сонцестояння. У 2023 році він буде 21 червня. Сонцестояння розпочнеться о 5:57 ранку.

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Цікаво, що у високосні роки найдовший день припадає на 20 червня. Ось дати літнього сонцестояння на найближчі 5 років:

2023 рік – 21 червня;

2024 рік – 20 червня;

2025 рік – 21 червня;

2026 рік – 21 червня;

2027 рік – 21 червня;

2028 рік – 20 червня.

Як відзначають найдовший день року в різних країнах

Найдовший день у році давно обріс різними традиціями. Наприклад, в Україні святкують Сонцестояння 7 липня. Це відоме слов’янське свято Івана Купала.

Цього дня заведено стрибати через багаття, збирати цілющі трави, шукати квітку папороті, пускати вінки на воді.

Для язичників сонце мало божественну владу над усім живим, а літнє сонцестояння означало найвищий розквіт усіх сил природи, який втілюється в достатку з дозріванням врожаю. Проте середина літа нагадувала також про майбутнє скорочення світлового дня та неминуче наближення осені, а потім і зими.

Кельтське свято літнього сонцестояння називається Літа.

На святкуванні поєднувалися праця та дозвілля, обряди та розваги, спілкування з духами, ворожіння. Люди, які святкували Літу, прикрашали себе та житла гілками, гірляндами та вінками з квітів. Обов’язковими рослинами на літнє сонцестояння були звіробій та білі лілії.

А ось у Данії, наприклад, сонцестояння святкують на два дні пізніше, 23 червня.

У багатьох містах у наш час збирається безліч людей: сім’ї з дітьми, закохані парочки та галасливі компанії друзів. Вони беруть із собою підстилку і цілеспрямовано йдуть до води – моря, гаваней, озер у парках, де вже на закріпленому плату на воді вони спалюють опудало відьми на мітлі.