Недаремно новорічні свята вважають магічним та енергетично сильним моментом року. В цей час можуть здійснитися будь-які мрії та плани, тому астрологи радять створювати карти бажань незадовго до Нового року.

Карта бажань – це спосіб візуалізації мрій, який може допомогти здійснити бажання та реалізувати задумане. Таким способом втілення заповітних мрій користуються тисячі успішних людей. Але, щоб дошка спрацювала, необхідно дотримуватися певних правил.

Як правильно скласти дошку бажань на 2023 рік, читайте в нашому матеріалі.

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Коли починати процес

Щоб бажання дійсно почали здійснюватися, необхідно враховувати усі моменти, навіть дати.

Найкращий час для створення карти бажань – молодик або Місяць, що росте. Адже новий Місяць символізує чистоту, благополуччя, зростання позитивної енергії. Саме в цей період потрібно закладати позитивні установки на майбутнє та візуалізувати бажання.

У 2022 році карту бажань краще робити 23 грудня, тобто після настання повні.

До речі, після Нового року також можна зробити карту на 2023 рік. Адже при її створенні слід орієнтуватися на східний календар та настання Китайського Нового року.

У 2023 році Новий рік за східним календарем припадає на 22 січня. Саме цього дня розпочнеться новий місячний цикл. Кращий момент для створення карти бажань важко придумати.

Сила дошки бажань та її варіанти

Традиційний варіант карти бажань: великий ватман (чи склеєні аркуші паперу), на який клеяться різні роздруковані картинки, які візуалізують бажання людини.

Проте сьогодні можна також зустріти не паперові варіанти, а магнітні чи деревʼяні дошки, на які кріплять картинки за допомогою кнопок, шпильок, магнітів чи скотчу.

Також доволі популярний варіант – електронна карта бажань. Її можна зробити у спеціальному додатку на смартфоні та поставити на блокування екрана. Кожного разу, коли ви вмикатимете телефон, ваші бажання будуть перед очима.

Саме так і працює дошка бажань. Тобто наші думки здатні втілюватися в реальність лише тоді, коли ми чітко уявляємо/бачимо їх. У ці моменти мозок починає активно працювати, щоби бажання здійснилися швидше.

Саме тому карта бажань володіє такою силою та є дуже ефективною. Ви можете обрати будь-який з цих варіантів карти, головне, щоб вона часто була у вас перед очима.

Що знадобиться для карти бажань на 2023 рік

Ми будемо робити традиційний варіант карти бажань. Вам знадобиться:

ватман чи багато аркушів паперу формату А3, А4;

клей;

ручка, різнокольорові маркери та олівці;

ножиці;

фарби з пензликами;

багато роздрукованих картинок;

наліпки для підпису фото.

Картинки, які ви маєте знайти в інтернеті та роздрукувати, повинні чітко уособлювати ваші бажання! Це важливо.

Не варто використовувати картинки чи фотографії зі старих журналів та книг. Вони не володіють потрібною енергетикою, тому можуть негативно вплинути на всю карту.

Краще скористайтесь безкоштовними сервісами, де є безліч стокових фотографій. Обирайте світлі та яскраві картинки, які несуть позитив. Також важливо, щоб на картинках була присутня особа (нібито це ви). Також потрібно роздрукувати кілька своїх фотографій, щоб прикріпити їх на місце людей з фото.

Ще для карти вам знадобляться наліпки. На них потрібно буде написати афірмацію (коротка фраза, ваше стисле бажання) та прикріпити під відповідним фото.

Як створити карту бажань 2023

Зазвичай, карту бажань ділять на девʼять умовних частин. Кожен сектор характеризує одну важливу сферу вашого життя:

Здоров’я — цей сектор має розташовуватися у центрі карти. Там варто повісити своє фото та картинки, які асоціюються зі здоровʼям (фото красивого тіла, люди займаються спортом, здорова їжа тощо). Багатство — розташований у лівому верхньому куті. Не варто розміщувати тут картинки грошей чи золота, краще обирайте фото, які асоціюються з високим достатком (дорогі подарунки, машини, відпочинок на яхті тощо). Сімейне щастя — розташований одразу після багатства Тут повинні бути фотографії вашої сім’ї, дітей або домашніх улюбленців. Якщо поки що у вас немає родини, знайдіть картинки щасливої сімʼї та додайте їх. Саморозвиток — тут мають бути картинки медалей, грамот, прапори країн, мови яких ви хотіли б вивчити, зразок водійських прав, фотографії дипломів, книги тощо. Кар’єра — додайте картинки, які асоціюються з роботою мрії. Це може бути красивий офіс, робоча атмосфера, колектив. Не забувайте про хорошу зарплатню! Дружба, подорожі та відпочинок — сектор розташований у нижньому правому куті. Розмістіть тут фотографії країн, де ви мрієте побувати. Також додайте картинки, які асоціюються з відпочинком, друзями та подорожами. До речі, можете повісити фото з країни мрії, а на нього прикріпити свої фото. Творчість — тут мають бути ваші таланти та хобі, а також речі, яких би хотіли навчитись. Наприклад, фото гітари чи піаніно, картинка, де людина стоїть на руках чи стрибає з парашутом. Особисте життя і кохання — тут варто розмістити фотографії закоханих пар. Не варто клеїти фото людини, яка вам подобається! Краще роздрукуйте фото, які характеризують ваше уявлення про кохання та взаєморозуміння з другою половинкою. Слава та досягнення — його розміщують в центрі верхнього ряду. Тут потрібно викласти все, що асоціюється у вас зі славою (нагороди, грамоти тощо).

Правильне формулювання – ключ до успіху

Щоб карта почала працювати, під кожною картинкою необхідно наклеїти стікер з відповідною афірмацією. Головне – правильно сформулювати бажання. Річ у тім, що Всесвіт усе сприймає дуже буквально. Тому афірмації мають бути стислі та зрозумілі, аби бажання здійснювалися вам на користь.

Під час формування бажань дотримуйтесь кількох правил:

формулюйте афірмації лише в позитивному ключі;

не використовуйте негативні слова та часточку “не” — замість фрази Я ніколи не хворію краще використайте Я здоровий(а), сповнений(а) сил та енергії;

формулювати бажання потрібно дуже чітко та зрозуміло, не забуваючи про здоровий глузд. Наприклад, У липні 2023 року я поїхав(ла) на відпочинок до Одеси в пʼятизірковий готель на березі моря;

афірмації повинні бути сформульовані в реальному часі , так, ніби всі бажання вже здійснилися. Наприклад, У 2023 році я зустрів(ла) кохану людину, яка робить мене щасливою;

, так, ніби всі бажання вже здійснилися. Наприклад, У 2023 році я зустрів(ла) кохану людину, яка робить мене щасливою; конкретизуйте бажання. Неправильно: Я заробляю багато грошей. Правильно: Я заробляють достатньо грошей, щоби дозволити собі купити квартиру в Києві.

Коли карта бажань буде готова, повісьте її на видному місці. Ви маєте кілька разів на день уважно переглядати її та уявляти, що бажання вже здійснились. Не просто уявляти, а відчувати це.