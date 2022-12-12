13 грудня відзначають важливе церковне свято – День Андрія Первозванного, яке також називають Андріїв день або Калита. Незважаючи на те, що це християнська дата, проте традиції і обряди в цей день носять дохристиянський характер.

Так, всі знають, що в ніч на Андрія дівчата ворожать на судженого. Хлопцям же дозволено бешкетувати і робити збитки, оскільки в той період їм все прощалося.

Згідно з традиціями, ввечері 12 грудня самотні дівчата і хлопці з усього села сходилися в один будинок і влаштовували вечорниці. Вони розповідали різні історії, жартували, грали і чекали опівночі – час, коли потрібно ворожити.

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Основною розвагою на Андріїв день була Калита. Це великий корж, який дівчата разом пекли з борошна. Місили тісто для нього від найстаршої до наймолодшої. Зверху корж прикрашали родзинками чи вишнями так, щоб його було важко вкусити.

Обов’язково в Калиті повинна бути дірка, через яку протягували червону нитку або стрічку. Її підвішували високо до стелі посеред будинку, щоб хлопці могли в стрибку дістати корж зубами.

Так, один учасник ставав вартовим. Він запрошував хлопців вкусити Калиту, намагаючись їх розсмішити і смикаючи за нитки, щоб всіляко перешкодити це зробити. Хлопці ж брали кочергу, якою імітували коня і бігли до коржа.

На того, у кого вийшло відкусити Калиту і не розсміятися, чекає щасливе одруження.