1 вересня Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий стиль. Новий церковний календар 2024 передбачає, що дати нерухомих свят, постів і дні вшанування пам’яті святих змістилися на 13 днів назад.

Якщо зі святами все зрозуміло, то щодо постів є питання. Це особливі періоди в році, коли віряни дотримуються суворих правил у харчуванні. Вони можуть бути як одноденними, так і багатоденними.

Факти ICTV вирішили розповісти, які будуть пости у 2024 році за новоюліанським календарем.

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Календар постів на 2024 рік

Великий піст 2024

Один із найсуворіших постів – Великодній піст, тривалість якого 48 днів. Його дати у 2024 році припадають на 18 березня – 4 травня. Він починається за сім тижнів до Воскресіння Господнього і завжди завершується в суботу. А вже 5 травня віряни відзначать Великдень.

Ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського, і для тих, хто живе за новоюліанським календарем.

У перший день посту варто повністю відмовитися від їжі та вживати лише воду, а в останній тиждень вживають лише суху їжу, тому ці періоди вважаються найсуворішими.

В інші періоди також дозволяється суха їжа, іноді гаряча на олії або без.

Петрів піст 2024

У 2024 році ПЦУ скасувала Петрів піст, пояснивши це тим, що Свята П’ятидесятниця святкуватиметься 23 червня, а день апостолів Петра й Павла – вже 29 червня. Тож не існуватиме певного періоду посту, який мав би розпочатися через тиждень після дня Святої Трійці.

Успенський піст 2024

Успенський піст також є доволі суворим, але триває менше, ніж Великий – два тижні. Ці дати припадають на 1-14 серпня.

У певні дні дозволено тільки суху їжу, по вівторках і четвергах – гарячу, але без олії, на вихідні – з олією.

Різдвяний піст

Різдвяний піст 2023 за новим календарем припадає на 15 листопада – 24 грудня. У 2024-му дати аналогічні, адже за новим стилем Різдво відзначають 25 грудня.

Його тривалість 40 днів, а обмеження в їжі залежать від днів тижня та проміжків часу. Загалом раціон становить суха їжа, інколи гаряча з олією або без, на певні дати дозволена риба.

Різдвяний піст 2023 католицький аналогічно до православного триває з 15 листопада до 24 грудня.

Одноденні пости за новим календарем – дати